نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملك إسبانيا يشيد بالعلاقات التاريخية مع مصر ويدعو لتعزيز الشراكة ودعم جهود القاهرة في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد العاهل الإسباني الملك فيليب السادس بالعلاقات التاريخية والوثيقة التي تجمع بلاده بمصر، مؤكدًا أنها شهدت نقلة نوعية خلال عام 2025 بفضل تبادل الزيارات الرسمية وتوقيع اتفاق التحالف الاستراتيجي بين الجانبين.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الملك في مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس عبد الفتاح السيسي تكريمًا له وللملكة ليتيزيا بالقاهرة، مشيدًا بما يراه ويسمعه في مصر، واصفًا البلاد بأنها "مهد الأعراق البشرية وأساس العلوم والفنون"، مستندًا في ذلك إلى كلمات المؤرخ الإسباني إدوارد تودا.

فصلًا جديدًا في العلاقات الثنائية

أكد الملك فيليب السادس أن زيارة الرئيس السيسي إلى مدريد بداية العام الحالي أسفرت عن توقيع التحالف الاستراتيجي، وأن الزيارة الرسمية للقاهرة بعد نحو نصف عام تكرّس فصلًا جديدًا في العلاقات المصرية الإسبانية، مشيرًا إلى تطلعه شخصيًا لزيارة أهرامات الجيزة.

وأضاف أن 2025 يمثل عامًا مفصليًا في تاريخ العلاقات الثنائية بفضل الحوار السياسي المتواصل على جميع المستويات.

دعم الجهود المصرية في غزة

تطرق الملك الإسباني إلى الوضع في قطاع غزة، مؤكدًا أن بلاده لن تكل أو تمل من إدانة الانتهاكات الإسرائيلية في القطاع، مشيدًا بدور الوساطة المصرية في التوصل إلى وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، واستئناف المساعدات الإنسانية بالكامل.

كما أعلن دعم إسبانيا لمبادرات القاهرة لإعادة إعمار غزة، باعتبارها ضرورية لاستعادة حياة وكرامة السكان، مع التأكيد على أن غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية يجب أن تكون جزءًا من دولة فلسطينية قابلة للحياة تعيش في سلام وأمن إلى جانب إسرائيل.

التعاون الاقتصادي والثقافي والسياحي

استعرض الملك فيليب السادس تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى الشراكة الاستراتيجية التي أفضت إلى تعزيز تواجد الشركات الإسبانية في قطاعات النقل والطاقة والمياه، وزيادة التدفقات السياحية بين مصر وإسبانيا.

كما أشاد بقرب افتتاح المتحف المصري الكبير، ووصفه بأنه هدية عظيمة من مصر إلى العالم ورمز لمستقبلها الواعد، مشيرًا إلى اهتمام الإسبان بالحضارة المصرية الفرعونية من خلال بعثات أثرية مشتركة مستمرة منذ ستة عقود، وأعلن عن زيارته لموقعين في الأقصر للاطلاع على أعمال التنقيب والبحث.

التعاون الإنمائي والإقليمي

أكد الملك أن مصر شريك أساسي لإسبانيا، حيث ضاعفت الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من الموارد المالية المخصصة لمصر بين 2022 و2024، مشيرًا إلى استمرار الدعم عبر توقيع "التحالف من أجل التنمية المستدامة".

كما استعرض الملك الأبعاد الإقليمية والأورومتوسطية للعلاقات، مشيدًا بدور مصر كعضو مؤسس في الشراكة الأورومتوسطية، معلنًا عن استضافة مدريد المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد من أجل المتوسط نوفمبر المقبل بمناسبة الذكرى الثلاثين لعملية برشلونة.

وفي سياق التعاون الإفريقي، أكد الملك الإسباني على دور مصر القيادي في القارة الأفريقية، واعتبارها مرجعًا أساسيًا ضمن استراتيجية إسبانيا–إفريقيا 2025–2028.