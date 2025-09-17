نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي: مصر تواجه تحديات جسام على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، اليوم بقصر الاتحادية، الملك فيليب السادس ملك إسبانيا والملكة ليتيزيا، في أول زيارة دولة يقوم بها ملك إسبانيا إلى مصر.

وشملت مراسم الاستقبال الرسمية اصطفاف الخيول، وعزف السلام الوطني لكل من مصر وإسبانيا، واستعراض حرس الشرف، وإطلاق 21 طلقة مدفعية، تلاها التقاط صورة تذكارية للرئيس وزوجته والملك والملكة، قبل عقد لقاء ثنائي مغلق وجلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين.

تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية

رحب الرئيس السيسي بالملك فيليب السادس، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل نقطة انطلاق لتطوير العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وإسبانيا على جميع الأصعدة.

وأضاف الرئيس أن البلدين قدما نموذجًا رائدًا في بناء علاقات إيجابية ومتطورة تخدم مصالح شعبيهما سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي ومتعدد الأطراف.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التبادل التجاري والتعاون في مجال النقل، بالإضافة إلى استكشاف فرص جديدة للتعاون في مجال الآثار، مؤكدًا استمرار نجاح التعاون الثقافي مع وجود نحو 13 بعثة أثرية إسبانية نشطة في مصر في مناطق سقارة والأقصر وأسوان ووادي الجمال.

التحديات الاستراتيجية وموقف مصر تجاه القضية الفلسطينية

أشار الرئيس السيسي إلى ما تواجهه مصر من تحديات جسام على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية شرقًا وغربًا وجنوبًا، إضافة إلى التحديات المتوسطية المشتركة.

ولفت إلى ما تعانيه غزة من ويلات الحرب والكوارث الإنسانية، مؤكدًا على التهديد المباشر للأفق السياسي لتسوية القضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين، بالإضافة إلى محاولات ضم الأراضي الفلسطينية وتفشي الاستيطان في الضفة الغربية.

تقدير الدعم الإسباني وجهود الوساطة المصرية

وأشاد الرئيس السيسي بالمواقف الإسبانية الداعمة للسلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، معتبرًا أن إسبانيا تدرك حجم التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية.

وأكد أن مصر تبذل جهودًا حثيثة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، مع السعي للحفاظ على السلام في المنطقة منذ السبعينيات.