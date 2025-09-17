نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ السكك الحديدية تُسيّر الرحلة السابعة عشر لعودة الأشقاء السودانيين من مصر إلى وطنهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - السكك الحديدية تُسيّر الرحلة السابعة عشر لعودة الأشقاء السودانيين من مصر إلى وطنهم استمرار جهود مصر لدعم الأشقاء السودانيين

استمرارًا للجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدعم الأشقاء السودانيين وتيسير سبل عودتهم الطوعية إلى السودان، وانطلاقًا من عمق الروابط التاريخية والشعبية الممتدة بين البلدين، قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتسيير الرحلة السابعة عشر ضمن القطارات المخصصة للعودة الطوعية.

ويتم تشغيل ثلاث رحلات خاصة أسبوعيًا لهذا الغرض.

تفاصيل الرحلة السابعة عشر

انطلقت صباح اليوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر 2025، رحلة القطار رقم 1940 من محطة رمسيس متجهة إلى محطة أسوان وعلى متنه المئات من الأسر السودانية.

وقد جرت الرحلة وسط إجراءات تنظيمية مشددة لضمان راحة وسلامة المسافرين، مع توفير كافة التسهيلات بما في ذلك استقبال خاص داخل المحطات، وتخصيص فرق لدعم كبار السن، وتوفير عربة مخصصة لنقل الأمتعة والمتعلقات الشخصية.

توجيهات الحكومة المصرية

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل - الذي شدد على تقديم الدعم الكامل والتسهيلات كافة للأشقاء السودانيين، وضمان رحلة آمنة وكريمة لهم حتى وصولهم إلى وطنهم.

تقدير وامتنان من الجانب السوداني

أعرب مسؤولو مشروع العودة الطوعية المجانية للسودانيين التابع لمنظومة الصناعات الدفاعية السودانية عن خالص شكرهم وتقديرهم للحكومة المصرية ووزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر على ما قدموه من دعم ورعاية.

كما عبر العديد من الركاب عن امتنانهم للجهود المبذولة، مؤكدين ارتياحهم لمستوى الخدمة المقدمة وحرص الدولة المصرية على راحتهم وسلامتهم.

أعداد المستفيدين حتى الآن

ومع انطلاق القطار السابع عشر، بلغ إجمالي عدد الأشقاء السودانيين الذين تم نقلهم عبر رحلات العودة الطوعية المنظمة حتى الآن نحو 16،073 راكبًا.

ومن المقرر أن يصل القطار إلى محطة السد العالي بأسوان في تمام الساعة 11:40 مساءً، على أن يعود من محطة أسوان الساعة 11:30 صباح اليوم التالي لخدمة جمهور الركاب.