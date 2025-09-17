نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق العام الدراسي الجديد السبت المقبل في بعض المحافظات والأحد في باقي أنحاء الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025 – 2026، حيث تبدأ الدراسة يوم السبت المقبل في عدد من المحافظات التي تطبق إجازة أسبوعية يوم الجمعة فقط، بينما تنطلق الدراسة يوم الأحد في باقي المحافظات التي تعتبر يومي الجمعة والسبت إجازة أسبوعية رسمية.

وأكدت الوزارة أن المديريات التعليمية أنهت كافة استعداداتها لاستقبال الطلاب، من خلال الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس وتوزيع الكتب الدراسية على الإدارات، مع التشديد على تهيئة الأجواء لضمان انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالخطط الدراسية المقررة، وتفعيل الأنشطة المدرسية المختلفة، بما يسهم في تنمية مهارات الطلاب وتحقيق أهداف التطوير التعليمي.