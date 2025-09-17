«الــفجــر» تنشر تصريحات الرئيس السيسي وملك إسبانيا في أول زيارة تاريخية للقاهرة

أحمد جودة - القاهرة - السيسي: مصر وإسبانيا نموذج للشراكة الاستراتيجية ودعم مدريد لفلسطين موقف تاريخي مشرف

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥، بقصر الاتحادية، جلالة الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا، وجلالة الملكة ليتيزيا، في أول زيارة دولة يقوم بها ملك إسبانيا إلى جمهورية مصر العربية.

مراسم استقبال رسمية

شهدت الزيارة مراسم استقبال رسمية مهيبة، تضمنت اصطفاف الخيول، عزف السلام الوطني للبلدين، استعراض حرس الشرف، وإطلاق المدفعية ٢١ طلقة، أعقبها التقاط صورة تذكارية جمعت الرئيس والسيدة قرينته مع ملك وملكة إسبانيا.

جانب من اللقاء

تصريحات الرئيس السيسي

رحب الرئيس السيسي بجلالة الملك والملكة في بلدهم الثاني مصر، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع بين الشعبين.

أكد الرئيس أن زيارة ملك إسبانيا الأولى لمصر تأتي بعد إعلان رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى شراكة استراتيجية في فبراير ٢٠٢٥.

شدد على أن مصر وإسبانيا قدما نموذجًا رائدًا لعلاقات إيجابية متطورة تخدم مصالح الشعبين وتدعم الاستقرار الإقليمي.

أوضح أن التعاون بين البلدين شهد تقدمًا في مجالات النقل، والآثار، حيث تنشط ١٣ بعثة أثرية إسبانية في مصر.

أشاد الرئيس السيسي بالموقف الإسباني التاريخي في دعم فلسطين والاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبرًا أنه "يقف على الجانب الصحيح من التاريخ".

أكد رفض مصر وأسبانيا القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، أو لضم الأراضي المحتلة، مشددًا على أن ذلك يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي.

دعا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، والإفراج عن الأسرى والرهائن.

أعاد التأكيد على أن القضية الفلسطينية تظل جوهر الصراع في المنطقة، مطالبًا بسلام عادل ودائم وفق حل الدولتين.

تصريحات ملك إسبانيا فيليبي السادس

أعرب الملك فيليبي السادس عن اعتزازه بزيارة مصر، مشيدًا بمكانتها الحضارية والإنسانية العريقة.

أشاد بالعلاقات الثنائية المتميزة مع مصر التي تُترجم في اتفاقيات تعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والثقافية والتعليمية.

أكد دعم إسبانيا للتوجه الأوروبي نحو تعزيز العلاقات مع الشرق الأوسط، وفي مقدمتها مصر نظرًا لدورها الاستراتيجي في دعم الأمن والاستقرار.

ثمن جهود مصر الحثيثة في التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، وخطة إعادة الإعمار التي تبنتها القاهرة، مشددًا على التقدير الكبير لدور مصر الإقليمي.

أعلن التزام إسبانيا بدعم حل الدولتين، ورفض ممارسات التوسع الاستيطاني غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية.

أشار إلى أهمية الحلول السياسية للأزمات الدولية، وعلى رأسها الحرب في أوكرانيا، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها.

تبادل الأوسمة ومأدبة الغداء

عقب المباحثات، جرى تبادل الأوسمة بين الرئيس السيسي وملك إسبانيا، وكذلك بين السيدة انتصار السيسي والملكة ليتيزيا، تقديرًا للعلاقات الاستراتيجية الممتدة بين البلدين.

واختتم اللقاء بمأدبة غداء رسمية أقامها الرئيس والسيدة قرينته على شرف ملك وملكة إسبانيا، حيث ألقى الرئيس كلمة ترحيب أكد فيها أن مصر ستظل دومًا وطنًا ثانيًا لأصدقاءها الإسبان، فيما وجه الملك فيليبي السادس الشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.