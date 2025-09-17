نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر ترحب بتقرير أممي يدين إبادة الاحتلال بحق فلسطينيي غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحبت جمهورية مصر العربية بنتائج التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

ويؤكد التقرير الجرائم والانتهاكات الفاضحة التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار ما يقرب من عامين متواصلين بحق المدنيين في غزة، عبر سياسات ممنهجة للقتل والتجويع والحصار وجعل ظروف العيش في القطاع مستحيلة لخدمة مخططات التهجير والتدمير المتعمد والمنهجي للفلسطينيين في القطاع.

وأضحت وزارة الخارجية، أن ما يدلل على زيف الادعاءات الإسرائيلية بشأن احترامها لالتزاماتها القانونية الدولية في الوقت الذي ترتكب فيه أبشع الجرائم بحق المدنيين العزل في قطاع غزة.

وتدعو مصر المجتمع الدولي للتحرك بصورة عاجلة لوقف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وضمان المحاسبة وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والوقف الفوري للحرب في غزة بما يسهم في استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.