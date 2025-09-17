أخبار مصرية

وزير الأوقاف يشهد الجلسة الافتتاحية للقمة الدولية الثامنة لزعماء الأديان بالعاصمة أستانا

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يشهد الجلسة الافتتاحية للقمة الدولية الثامنة لزعماء الأديان بالعاصمة أستانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، الجلسة الافتتاحية للقمة الدولية الثامنة لزعماء الأديان العالمية والتقليدية، التي انطلقت اليوم بالعاصمة الكازاخية أستانا، برعاية وحضور كريم الرئيس قاسم جومارت توكاييف - رئيس جمهورية كازاخستان، وبمشاركة أكثر من ١٠٠ شخصية من نحو ٦٠ دولة، ضمت زعماء روحيين لأديان عالمية، وممثلي منظمات دولية، وخبراء، وشخصيات عامة بارزة، في حدث يرمي إلى تعزيز الحوار والتعاون بين الثقافات والأديان، وترسيخ قيم الاحترام والتعايش والتعاون.

تأتي مشاركة الأوقاف في هذه القمة استجابة لدعوة رسمية من رئيس جمهورية كازاخستان، بهدف تعزيز الحوار بين القيادات الدينية لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، وحماية المواقع والتراث الديني، وترسيخ قيم التعايش والسلام بين الشعوب.

كما توكد هذه المشاركة الدولية الدور الريادي لمصر في ترسيخ قيم الاعتدال والوسطية، وتأكيد رؤيتها في بناء الإنسان وصناعة السلام العالمي.

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

