الاتحاد الدولي للصحفيين يدين تعرّض صحفي كيني للاختطاف بسبب تحقيقات استقصائية

تعرّض هابيل أونيانجو، الصحفي في صحيفة "بيبول ديلي" الكينية للاختطاف والاعتداء الوحشي على يد بلطجية يُزعم أنهم متعاقدون مع مسؤول كبير في إدارة الموارد البشرية في حكومة مقاطعة هوما باي. ويرتبط هذا الاعتداء بتقارير أونيانجو الاستقصائية حول فضيحة توظيف احتيالية. وينضم الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) إلى اتحاد الصحفيين الكيني (KUJ) التابع له في إدانة هذا العمل الوحشي ضد صحفي لم يكن يؤدي سوى عمله.

وفقًا لمجلس الإعلام الكيني (MCK)، استُدرج أونيانغو إلى فندق في خليج هوما، وتعرض لكمين، وتعرض للضرب على يد مسؤول المقاطعة، مما أدى إلى إصابته بجروح في وجهه. كما أُجبر على استنشاق البانغ، وصودرت معداته، وحُذفت بياناته. أُبلغت الشرطة بالأمر. ووصف المجلس القضية بأنها تنطوي على جرائم خطيرة، تشمل الاختطاف والاعتداء والتعدي على الممتلكات، وطالب باتخاذ إجراءات عاجلة.

أدان اتحاد الصحفيين الكيني بشدة الهجوم. ووصف أمينه العام، إريك أودور، الاعتداء بأنه "عمل شنيع" بحق الصحفي، وطالب بالقبض على الضابط المتورط ومحاكمته فورًا.

ردًا على ذلك، أعلنت حكومة مقاطعة هوما باي فصل مسؤولة الموارد البشرية في إدارة الطرق والنقل والأشغال العامة، في أعقاب اتهامات لها بدورها في اختطاف أونيانغو والاعتداء عليه.

انضم الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) إلى اتحاد الصحفيين الكويتي (KUJ) في إدانة الهجوم. ووصفه الأمين العام أنتوني بيلانجي بأنه "تهديد لحياة أونيانغو واعتداء متعمد على حرية الصحافة". وأضاف: "يجب أن يتمكن الصحفيون من تغطية القضايا ذات الاهتمام العام بحرية، ويجب عدم التسامح مع أي أساليب ترهيب ضد الصحافة".

