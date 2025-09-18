نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم تعلن تفاصيل نظام امتحانات وتقييم الطلاب في الصفين الأول والثاني الثانوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نظام عقد الامتحانات وآليات التقييم لطلاب الصفين الأول الثانوي (العام – بكالوريا) والثاني الثانوي العام، حيث نص القرار على عقد امتحانين فيما يدرسه الطلاب، الأول في نهاية الفصل الدراسي الأول، والثاني في نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت الوزارة أن توزيع الدرجات في كل فصل دراسي سيكون بنسبة 100% لكل مادة دراسية أو نشاط، على النحو التالي: امتحان الفصل الدراسي بنسبة 30%، اختبار شهري أول بنسبة 15%، اختبار شهري ثانٍ بنسبة 15%، السلوك والمواظبة بنسبة 10%، كشكول الحصة والواجب بنسبة 15%، والتقييم الأسبوعي بنسبة 15%.

وأوضحت أن النتيجة النهائية للطالب تُحسب وفق المعادلة: متوسط درجة الطالب × النهاية العظمى الحالية للمادة = الدرجة الحاصل عليها من 100، مع اشتراط حصول الطالب على ربع الدرجة في الورقة الامتحانية لكل فصل دراسي للنجاح.

وفي حال عدم تحقيق النسبة المقررة، يعقد للطالب امتحان دور ثانٍ يعد اجتيازه شرطًا للانتقال إلى الصف الأعلى.

وشمل القرار أن تكون الامتحانات في مادة التربية الرياضية عملية فقط لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بينما لا يخضع طلاب الصف الثالث الثانوي لأي امتحانات في هذه المادة.

وفيما يتعلق بالأنشطة التربوية والمهنية، أوضحت الوزارة أن الطالب الذي يختار أحد الأنشطة المهنية (تكنولوجيا الصناعة – تكنولوجيا الزراعة – ريادة الأعمال والمشروعات) يخضع لامتحان عملي فقط، دون إضافة درجته للمجموع الكلي، بينما يكتفى في حالة اختيار النشاط التربوي بتقديم بحث من ثلاث صفحات دون احتساب الدرجة في المجموع.

كما نص القرار على أن الطالب الراسب يحق له إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط في المواد التي رسب فيها، على أن يتقدم بعدها للامتحان من الخارج برسوم قدرها 200 جنيه ولمدة عامين فقط.

وتضمن القرار أيضًا آليات للتعامل مع الطلاب الراسبين أو المتغيبين بعذر قهري، حيث يسمح لهم بإعادة الامتحان أو أداء امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية، وذلك بعد اعتماد العذر رسميًا من الوزارة، مع وضع ضوابط دقيقة لإثبات الأعذار المرضية أو الطارئة.