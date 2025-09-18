نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادات إدارة الزيتون للعام الدراسي الجديد 2025/2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار التعاون المستمر بين محافظة القاهرة ووزارة التربية والتعليم لتعزيز القيم الوطنية والمبادئ العسكرية داخل المدارس، قامت الدكتورة همت أبوكيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية جولة ميدانية شملت متابعة أعمال إدارة الزيتون التعليمية ومدارسها استعدادًا لانطلاق العام الدراسي 2025/2026.

رافقت الجولة الدكتورة وفاء رضا وكيل المديرية، إلى جانب اللجنة الاستشارية لمكتب المستشار العسكري بمحافظة القاهرة، حيث تفقد الحضور مدرسة الشهيد وليد الصادق الثانوية العسكرية بنين.

وشملت المتابعة جاهزية الفصول والمعامل والمكتبة والشاشات التفاعلية وحجرة القائد، إضافة إلى فناء المدرسة ودورات المياه، مع التأكد من استكمال أعمال الدهانات والصيانة.

كما تم الاطلاع على عدد من السجلات المهمة، أبرزها سجل الأزمات والكوارث الذي تضمن فحص طفايات الحريق وإجراءات الأمن والسلامة، إلى جانب سجل المشاركة المجتمعية.

وانتقلت الجولة بعد ذلك إلى ديوان عام الإدارة لمراجعة أقسام الشئون المالية والإدارية، والشئون القانونية، وشئون العاملين، وخدمة المواطنين.

وفي ختام الزيارة، وجهت الدكتورة وفاء رضا خالص الشكر والتقدير للجنة الاستشارية لمكتب المستشار العسكري بالمحافظة على جهودها المخلصة ودورها الفاعل في دعم العملية التعليمية، مؤكدة أهمية التعاون الدائم لإعداد جيل يجمع بين التفوق الأكاديمي والانضباط السلوكي، بما يعزز قيم الانتماء والقدرة على تحمل المسؤولية والدفاع عن الوطن.