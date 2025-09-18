نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قناة السويس تعزز مكانتها السياحية بعبور السفينة العملاقة "AROYA" وعلى متنها 2300 سائح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت حركة الملاحة بقناة السويس، اليوم الأربعاء، عبور السفينة السياحية العملاقة "AROYA" ضمن قافلة الشمال قادمة من ميناء إسطنبول بتركيا، ومتجهة إلى ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية.

توقف استراتيجي في شرم الشيخ

تتوقف السفينة "AROYA" في ميناء شرم الشيخ ضمن خط سيرها، وعلى متنها نحو 2300 سائح من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى طاقم يضم أكثر من 1500 فرد. وترفع السفينة علم جزر المارشال، ويبلغ طولها 335 مترًا وعرضها 38 مترًا.

عبور متكرر يبرهن الثقة

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن عبور السفينة للمرة الثالثة خلال أقل من عام، بعد رحلاتها في ديسمبر 2024 ويونيو 2025، يعكس الثقة العالمية المتزايدة في جاهزية القناة لاستقبال مختلف أنواع السفن السياحية.

سياسات تسويقية مرنة تجذب السفن

أوضح رئيس الهيئة أن الحوافز والتخفيضات الممنوحة للسفن السياحية المتوقفة بالموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط، أسهمت في جذب 69 سفينة سياحية خلال الفترة من 2021 إلى 2024، بإجمالي نحو 38 ألف سائح وإيرادات بلغت 15.8 مليون دولار.

توقعات بازدهار السياحة البحرية

تأتي هذه الجهود بالتزامن مع توقعات أن يصل عدد السياح عبر السفن السياحية عالميًا إلى 38 مليون سائح بنهاية 2025، ليرتفع إلى 40 مليون بحلول 202.