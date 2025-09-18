أحمد جودة - القاهرة - متحدث الصحة: نقص الأطباء أزمة عالمية تتجاوز مصر نقص الكوادر الصحية أزمة عالمية

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن مشكلة نقص الكوادر الطبية ليست قاصرة على مصر وحدها، وإنما أزمة عالمية. وأوضح أن منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي قدّرا النقص في مقدمي الخدمات الصحية بحلول عام 2030 بنحو 18 مليون وظيفة، منها 10 ملايين وظيفة أطباء، خاصة في مجال الرعاية الأولية.

أزمة متوقعة في الولايات المتحدة

أضاف "عبد الغفار" خلال لقائه ببرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن الولايات المتحدة تواجه هذا العام عجزًا يقدَّر بـ90 ألف وظيفة في الأطباء، متوقعًا أن يرتفع الرقم إلى 170 ألف وظيفة بحلول عام 2036، خاصة في مجال الرعاية الأولية.

الشرق الأوسط والعالم العربي في مواجهة تحديات كبرى

أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن إقليم شرق المتوسط، الذي تُعد مصر جزءًا منه، يعاني من نقص كبير في أعداد الأطباء. وأشار إلى أن العالم العربي سيحتاج إلى نحو 600 ألف طبيب بحلول عام 2030، نتيجة النمو السكاني الكبير والعزوف عن دراسة الطب في عدد من الدول.

ضغوط مهنة الطب سبب رئيسي للعزوف

شدد "عبد الغفار" على أن عزوف بعض الطلاب عن الالتحاق بكليات الطب ظاهرة عالمية، لافتًا إلى أن مهنة الطب أصبحت مرهقة وتحتاج سنوات طويلة من التعليم، بينما توجد وظائف أخرى أقل ضغطًا وأسرع في تحقيق الاستقرار المادي والاجتماعي.