نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطة أمنية ومرورية شاملة لتأمين العام الدراسي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع استعداد ملايين الطلاب للانتظام في العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه السبت المقبل، أعلنت وزارة الداخلية عن خطة أمنية ومرورية متكاملة لتأمين سير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية.

وأكد مصدر أمني رفيع أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجّه جميع القطاعات المعنية ببذل أقصى الجهود لتوفير المناخ الآمن للطلاب والقائمين على العملية التعليمية، وبث روح الطمأنينة في نفوس أولياء الأمور.

وتعتمد الخطة على محورين رئيسيين:

المحور الميداني: يشمل تأمين المدارس والجامعات والمعاهد، والطرق المؤدية إليها، مع تكثيف المرورات والارتكازات الأمنية، بمشاركة عناصر الشرطة النسائية، للتعامل الفوري مع أي طارئ.

كما تتضمن الخطة تعزيز الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة على الطرق والمحاور الرئيسية لضمان سهولة الحركة.

المحور الوقائي: يركز على الكشف المبكر على سائقي الحافلات المدرسية وسيارات نقل الطلاب للتأكد من خلوهم من تعاطي المواد المخدرة، حفاظًا على سلامة الطلاب.

وفي السياق الاجتماعي، واصلت الوزارة فعاليات المرحلة الـ27 من مبادرة "كلنا واحد"، التي تمددت حتى نهاية سبتمبر، لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تصل إلى 40% عبر آلاف المنافذ الثابتة والمتحركة بالتنسيق مع مديريات الأمن، إلى جانب توزيع حقائب مدرسية على الأطفال من الأسر الأكثر احتياجًا.