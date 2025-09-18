نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مواد الصف الثالث الثانوي العام 2025 وفق القرار الوزاري الجديد في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا وزاريًا يحدد المواد الدراسية والأنشطة المقررة لطلاب الصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي 2025، موضحًا نظام التقييم والمجموع الكلي لكل شعبة بما يضمن وضوحًا كاملًا أمام الطلاب وأولياء الأمور.

وجاء القرار ليبين المواد التي تدخل في حساب المجموع النهائي وأخرى تعد مواد نجاح ورسوب فقط، بالإضافة إلى الأنشطة التربوية والمهنية التي يلتزم بها جميع الطلاب.

تبدأ التفاصيل بطلاب الشعبة العلمية (علوم) الذين يؤديون امتحانات في مواد أساسية تخصصية تضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والأحياء والكيمياء والفيزياء، وهي المواد التي تحدد مستوى الطالب العلمي وتؤهله للالتحاق بالكليات العلمية والطبية.

أما طلاب شعبة الرياضيات فيمتحنون في اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والرياضيات والكيمياء والفيزياء، حيث يمثل هذا التوزيع توازنًا بين العلوم البحتة والمواد المشتركة بما يتناسب مع متطلبات دراسة الهندسة والعلوم الرياضية.

وبالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية فيشمل القرار امتحانهم في اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والجغرافيا والإحصاء، وهي مواد تركز على العلوم الإنسانية والاجتماعية وتلائم طبيعة الكليات الأدبية والاقتصادية.

ويؤكد القرار أن هذه المواد جميعها مضافة للمجموع الكلي، ما يجعلها محور اهتمام الطلاب طوال العام الدراسي.

كما أوضح القرار أن هناك مواد مشتركة بين جميع الشعب تعتبر مواد رسوب ونجاح فقط ولا تضاف إلى المجموع الكلي، وتشمل التربية الدينية واللغة الأجنبية الثانية والتربية الرياضية والتربية الوطنية، حيث تركز هذه المواد على بناء شخصية الطالب وتنمية ثقافته العامة دون التأثير على المجموع النهائي.

وإلى جانب ذلك، يلتزم كل طالب باختيار نشاط واحد فقط من بين الأنشطة التربوية والمهنية المقررة، ولا تضاف درجته إلى المجموع، لكنها مادة نجاح ورسوب، وتشمل التربية الفنية والتربية الموسيقية والاقتصاد المنزلي والكشافة والمرشدات والمسرح والتمثيل والصحافة والإذاعة وخدمة المجتمع وتنمية البيئة والنشاط العلمي الإبداعي والمطالعة والمكتبات وتكنولوجيا الصناعة وتكنولوجيا الزراعة وريادة الأعمال والمشروعات، بما يتيح للطالب فرصة تنمية مهاراته وإبراز قدراته في مجالات متعددة.

هذا القرار الوزاري يعكس رؤية وزارة التربية والتعليم في تنظيم الدراسة والتقييم لطلاب الصف الثالث الثانوي العام، إذ يضمن تحديدًا واضحًا للمواد المؤثرة في المجموع الكلي والمواد التي تهتم بتطوير الجوانب التربوية والشخصية للطلاب.

كما يوفر مرجعًا مهمًا لكل من الطلاب وأولياء الأمور لفهم نظام الثانوية العامة 2025 وخطة المقررات الدراسية، الأمر الذي يسهم في وضع خطة مذاكرة دقيقة تساعد على النجاح والتفوق في أهم مرحلة تعليمية قبل الالتحاق بالتعليم الجامعي.