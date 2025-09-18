وزير الاتصالات: استراتيجية الذكاء الاصطناعي والتعهيد ترفع مكانة مصر عالميًا وتوفر آلاف الوظائف

أحمد جودة - القاهرة - قفزة مصر في مؤشر الذكاء الاصطناعي

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن النسخة الأولى من استراتيجية الذكاء الاصطناعي، التي انطلقت عام 2019، ساهمت في تقدم مصر 46 مركزًا عالميًا في مؤشر جاهزية الدول للذكاء الاصطناعي، موضحًا أن النسخة الثانية من الاستراتيجية انطلقت مطلع 2025 وتمتد لخمس سنوات جديدة.

محاور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي

أوضح الوزير أن الخطة الجديدة ترتكز على:

تعزيز البنية التحتية والموارد الحوسبية لدعم الجهات الحكومية والشركات الناشئة.

حوكمة تبادل البيانات مع الحفاظ على الخصوصية وحقوق أصحابها.

تمكين مصر من بناء منظومات ذكية قادرة على المنافسة عالميًا.

التعهيد.. عملة صعبة وفرص عمل

كشف وزير الاتصالات أن قطاع التعهيد شهد طفرة ضخمة خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع عدد مراكز التعهيد من 66 مركزًا في 2022 إلى أكثر من 200 مركز بنهاية 2024، ما وفر أكثر من 150 ألف فرصة عمل للشباب في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ثمار الحراك التدريبي

أشار الوزير إلى أن البرامج التدريبية المكثفة التي بدأت منذ عام 2019 جذبت أنظار الشركات العالمية، فاندفعت إلى تأسيس مراكز جديدة أو التوسع في المراكز القائمة، ما ساهم في جذب استثمارات أجنبية ضخمة وجلب عملة صعبة لمصر.