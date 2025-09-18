نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تختتم فعاليات هاكاثون الأمن السيبراني Helwan Cyber Arena في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت جامعة حلوان فعاليات هاكاثون الأمن السيبراني "Helwan Cyber Arena 2025"، الذي نظمته كلية الهندسة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالشراكة الاستراتيجية مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركة Cyshield، وبالتعاون الفني مع المركز المصري للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT).

شارك في الهاكاثون أكثر من 200 طالب وطالبة من 36 جامعة مصرية ودولية، تنافسوا ضمن 62 فريقًا في تحديات تقنية متقدمة بمجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. وقد بلغ إجمالي الجوائز المقدمة للفرق الفائزة نحو 300 ألف جنيه مصري، ما يعكس حرص الجامعة على دعم الابتكار وتحفيز المواهب الشابة.

في كلمته عقب ختام الهاكثون، أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الهاكاثون يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء جيل رقمي قادر على حماية البنية التحتية المعلوماتية للدولة، مشددًا على أن الأمن السيبراني لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية.

كما أشار الدكتور محمود المسلاوي، عميد كلية الهندسة، إلى أن الحدث أثبت قدرة الشباب المصري على مواكبة التحديات العالمية في مجال الأمن السيبراني، مؤكدًا أن الجامعة ستواصل دعم مثل هذه المبادرات التي تجمع بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي.

شهدت الفعاليات تقديم مشاريع مبتكرة وحلول رقمية متقدمة، نالت إعجاب لجنة التحكيم التي ضمت نخبة من خبراء الصناعة. وقد أوصت اللجنة بضرورة استمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات سنويًا، وتوسيع نطاق المشاركة لتشمل طلاب من جامعات اكثر والجهات الحكومية والصناعية ذات الصلة.

رسالة الهاكاثون كانت واضحة: مصر تمتلك كوادر شابة قادرة على حماية فضائها الرقمي، والمستقبل يبدأ من الجامعات. جامعة حلوان أثبتت مرة أخرى أنها منصة رائدة في دعم التحول الرقمي ورؤية مصر 2030.

وجاءت نتائج هاكثون الأمن السيبراني في المسابقات كالتالي:

مسابقة [ Ctf ]

المركز الأول فريق 0xl4ugh

عمر أحمد سمير محمد

يوسف أيمن ماهر

زياد محمد عزت

زياد محمد السعيد الزنقراني

المركز الثاني فريق battleground

محمد على محمد

أحمد شريف فؤاد

مروة سعدلله عبدالمنعم

محمد محمود فرج

عامر محمود

المركز الثالث فريق tz-o-liel0x1

ادهم بدر

محمد ابراهيم

علي شريف

عبدالرحمن احمد

عبدالله احمد

مسابقة [ Cybersecurity ]

المركز الأول فريق duckurity

مؤيد الله محمد جابر

أحمد أيمن أحمد

معتصم عصام حسن

عمرو اسلام عبدالمنعم

يوسف وليد جمعة

المركز الثاني فريق 3MITM

Mohamed sabry

Mohamed amgad

mohamed emad

المركز الثالث فريق zero trust

.Abdelmawla Mohamed

Abdallah Khaled

Esraa Matarawy

Ayat Mohamed

Malak Salah

مسابقة الذكاء الاصطناعى [ Ai ]

المركز الأول فريق shell we begin

هاجر خالد حلمي

مريم علاء الدين محمد

احمد جمعة عبد العظيم

مريم اسامة حسين احمد

فاطمة ايوب احمد

المركز الثاني فريق blue whales

عمر وسيم محمد

عمر محمد محمد حامد

محمد خالد عكاشة

عمر محمد فتح الله

يوسف احمد عبدالسلام

المركز الثالث فريق safe watch

محمود محمد محمود البحار

يحيى مهتدي سلطان محمد

محمد سامح محمد محمد رزق

عمر اشرف حلمى احمد