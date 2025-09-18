نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الغرفة التجارية الإسبانية: فرص واعدة للتعاون الاقتصادي مع مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد خوسيه لويس بونيت، رئيس الغرفة التجارية الإسبانية، أن العلاقات بين مصر وإسبانيا تقوم على أساس استراتيجي عميق ممتد بجذور الصداقة والتاريخ والثقافة المشتركة، مشيرًا إلى أن الأزمات العالمية خلال العقد الأخير، مثل جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية، لم تعرقل التعاون بين البلدين، بل عززت الحاجة إلى دفع العلاقات نحو المزيد من النمو والتوسع.

تحسن ملحوظ في العلاقات الاقتصادية

وأوضح بونيت، خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري – الإسباني بحضور العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس ورئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، لكنها تحتاج إلى توسيع أكبر خلال العقد المقبل بما يتناسب مع مكانة البلدين.

إمكانات ضخمة للشركات

وأشار رئيس الغرفة التجارية الإسبانية إلى أن هناك شركات كبرى في البلدين تمتلك قدرات وإمكانات هائلة يمكن استثمارها لتعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين، لافتًا إلى أن الغرف التجارية في مصر وإسبانيا تلعب دورًا محوريًا في دعم الشركات وتشجيع الاستثمارات.

شراكة قائمة على التحالفات والدعم المتبادل

وأضاف أن التعاون المصري الإسباني تطور إلى إطار استراتيجي يقوم على التحالفات الاقتصادية والدعم المتبادل، الأمر الذي يسهم في دفع الشراكة السياسية والاقتصادية إلى آفاق أوسع وأكثر شمولًا.