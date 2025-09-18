نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملك إسبانيا يشيد بالشراكة الاستراتيجية مع مصر ويؤكد متانة العلاقات الثنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس عن خالص امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي على كرم الضيافة خلال زيارته الرسمية إلى مصر، مؤكدًا أن ما شاهده من مشروعات قومية كبرى بالقرب من الأهرامات يعكس مزيجًا فريدًا بين عراقة الماضي وطموحات المستقبل.

تعزيز التعاون وتحويله إلى واقع ملموس

وأوضح الملك فيليبي السادس، في كلمته خلال منتدى الأعمال المصري – الإسباني بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الزيارة تمثل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية وتحويلها إلى مشروعات مشتركة تسهم في دفع التنمية الاقتصادية.

نمو التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا

وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد ديناميكية واضحة، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري خلال عام 2024 يعكس الثقة المتبادلة، حيث بلغت الصادرات الإسبانية إلى مصر 1.457 مليار يورو، بينما تجاوزت الواردات 1.6 مليار يورو، وهو ما يبرز الإمكانات الكبيرة المتاحة لتوسيع قاعدة الشراكات.

فرص استثمارية مستدامة

وشدد الملك الإسباني على أن الهدف من المنتدى هو تحويل الإمكانات المتاحة إلى مشروعات ملموسة، مع التركيز على خلق فرص استثمارية جديدة ومستدامة تحقق المنفعة المتبادلة وتدعم ازدهار الشعبين المصري والإسباني.