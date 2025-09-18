نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملك إسبانيا: مصر شريك موثوق وإصلاحاتها الاقتصادية تحظى باحترام دولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس أن مصر تسير بخطوات ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن إسبانيا تتابع هذه الجهود باهتمام وتقدير كبير، معتبرًا القاهرة شريكًا موثوقًا على المستويين الإقليمي والدولي.

مجالات التعاون المشترك

وأوضح الملك فيليبي السادس، خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري – الإسباني بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك فرصًا واسعة لتوسيع التعاون بين مصر وإسبانيا في مجالات متعددة، تشمل:

التحول الطاقوي

التنقل المستدام

رقمنة القطاع الصناعي

التدريب المهني

شراكة طويلة الأمد لمواجهة التحديات

وشدد العاهل الإسباني على أن الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة ومدريد تقوم على رؤية طويلة الأمد تستهدف تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

كما لفت إلى أن المنتدى الاقتصادي يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لمواجهة التحديات العالمية، مؤكدًا أن التعاون الوثيق بين مصر وإسبانيا سيسهم في بناء مستقبل أفضل للشعبين.