الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال: خبرة الشركات الإسبانية قادرة على دعم السياحة في مصر

أحمد جودة - القاهرة - أكد أنطونيو بارامندي، رئيس الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال، أن منتدى الأعمال المصري – الإسباني يمثل خطوة هامة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، موضحًا أن التعاون القائم يقوم على عمل مشترك ممتد منذ سنوات يشمل قطاعات متنوعة.

خبرة إسبانية في السياحة والقطاعات الخدمية

أوضح بارامندي أن الشركات الإسبانية تمتلك خبرات واسعة في مجالات البنية التحتية والطاقة والمياه والمواصلات، إلى جانب خبرة كبيرة في القطاع السياحي، حيث تستقبل إسبانيا أكثر من 100 مليون سائح سنويًا.

وأكد أن هذه التجربة الغنية يمكن أن تسهم في دعم وتنمية السياحة المصرية وتعزيز مكانتها كمقصد عالمي.

الابتكار والطاقة.. ركيزة الاقتصاد الجديد

وأشار رئيس الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال إلى أن الابتكار والطاقة يمثلان مستقبل الاقتصاد العالمي، مشددًا على أن إسبانيا تمتلك قدرات كبيرة في هذه المجالات، ما يجعلها شريكًا موثوقًا لمصر في مسيرة التنمية وتعزيز جودة الخدمات.