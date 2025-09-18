نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال: الشباب المصري طاقة كامنة تحتاجها إسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أنطونيو بارامندي، رئيس الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال، أن مصر تمتلك قدرات بشرية هائلة خاصة في فئة الشباب، في وقت تعاني فيه إسبانيا من نقص في هذه الطاقة البشرية، مشيرًا إلى أن هذا التباين يفتح الباب أمام تعاون واسع في مجالات التدريب والتأهيل.

الشباب المصري.. قوة عمل مؤهلة للأسواق

وأوضح بارامندي، خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصري – الإسباني بحضور ملك إسبانيا فيليبي السادس والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الشركات الإسبانية بحاجة إلى عمالة شابة وكفاءات مدربة، لافتًا إلى أن تأهيل الشباب المصري وفق معايير دولية سيسهم في تلبية احتياجات السوقين المصري والأوروبي.

دعم حكومي وشراكة مع القطاع الخاص

وأضاف رئيس الاتحاد الإسباني أن هناك آليات حكومية في مدريد لدعم هذه الشراكات، إلى جانب الدور الحيوي للقطاع الخاص في تحويلها إلى واقع عملي، مؤكدًا أن التعاون في هذا المجال يمكن أن يعزز من فرص العمل والنمو الاقتصادي المشترك.

إسبانيا بوابة للأسواق العالمية

وأشار بارامندي إلى أن إسبانيا تمثل حلقة وصل مهمة مع أوروبا والأمريكتين، ما يتيح للاقتصاد المصري فرصًا أكبر للوصول إلى أسواق جديدة، مشددًا على أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين كركيزة رئيسية لتعزيز الاستثمارات وتوليد فرص العمل.