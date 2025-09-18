نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي يصدق على اتفاقيات جديدة لدعم البنية التحتية والتعاون الضريبي والدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مجموعة من الاتفاقيات الدولية المهمة التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتطوير القدرات الوطنية، إلى جانب تعزيز التعاون الضريبي بين مصر وعدد من الدول الصديقة.

مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس رقم 198 لسنة 2025، المتعلق بالموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع مركز تحكم إقليمي في الإسكندرية، بتمويل من قرض بقيمة 50 مليون يورو ومنحة إضافية قدرها 10 ملايين يورو مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك في إطار دعم مشروعات الطاقة والتحكم في الشبكات الكهربائية.

بروتوكول لتجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات

كما صدّق الرئيس على قرار رقم 211 لسنة 2025 بشأن البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية المبرمة بين مصر والإمارات، والمتعلق بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات الثنائية وخلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا.

مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات

إلى جانب ذلك، وافق الرئيس على قرار رقم 240 لسنة 2025 بشأن محضر مناقشات تنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر، والممول من خلال منحة بقيمة 7.48 مليون دولار مقدمة من كوريا الجنوبية.

هذه القرارات تعكس توجه الدولة نحو تعزيز البنية التحتية، وتنمية القدرات البشرية، وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي الدولي بما يحقق المصالح المشتركة مع شركاء مصر.