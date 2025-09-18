نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب رئيس جامعة عين شمس ​تكرم قيادات أكاديمية في اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ​عُقد اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس، برئاسة الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور أعضاء المجلس من وكلاء الكليات لشؤون الدراسات العليا والعمداء.

قدمت الدكتورة أماني أسامة كامل التهنئة للقيادات الأكاديمية التي تولت مناصب العمداء الجدد، وهم الدكتور ياسين الشاذلي، عميد كلية الحقوق، الدكتورة رشا إسماعيل، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الدكتور ولاء محمد عبد الغني، عميد كلية الزراعة، الدكتور عمرو شعث، عميد كلية الهندسة

كما كرمت عددًا من القيادات الأكاديمية الذين أنهوا مدة وكالتهم، تقديرًا لجهودهم المتميزة ومساهماتهم في تطوير القطاع. شمل التكريم كلًا من الأستاذة الدكتورة حنان الشاعر، وكيل كلية البنات، والأستاذ الدكتور وائل سمير، وكيل كلية العلوم، حيث تم منحهما درع الجامعة.

​ استعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول الأعمال، والتي تهدف إلى تطوير منظومة الدراسات العليا وتحسين بيئة البحث العلمي بالجامعة. ومن أبرز ما تم مناقشته، مقترح اللائحة الإدارية والمالية للجنة أخلاقيات البحث العلمي بكلية التربية، ​وعلى صعيد التعاون البحثي والأكاديمي، طرح المجلس عدة مذكرات تفاهم لتعزيز الشراكات مع جامعات عالمية مرموقة مثل جامعة طوكيو باليابان وجامعة موسكو بروسيا، بالإضافة إلى جامعات عربية، بهدف تبادل الخبرات والمعرفة. كما تم مناقشة قواعد اللجان العلمية للترقيات الجديدة، وعرض أنشطة وخدمات مركز الابتكار وريادة الأعمال وأهميته في دعم الإبداع الطلابي والبحثي، وتعزيز مكانة الجامعة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال بما يتماشى مع استراتيجيتها ورؤية مصر 2030.

كما ناقش المجلس التقرير الخاص بموقف التحول الرقمي، وسبل دعم وتطوير أداء مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات لضمان تقديم خدمات تقنية عالية الكفاءة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب. كذلك تم استعراض تقرير مركز ضمان الجودة وخططه المستقبلية في متابعة وتقييم الأداء الأكاديمي والإداري، بما يسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية والبحثية. وتضمن الاجتماع أيضًا عرض تقرير حول موقف الطلاب الوافدين والخدمات المقدمة لهم، بهدف تعزيز تجربة الطلاب الدوليين، وتذليل العقبات أمامهم، وتقديم الدعم الأكاديمي والإداري بما يساهم في رفع القدرة التنافسية للجامعة على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي ختام الاجتماع، أكد المجلس على أهمية تكامل الجهود بين الكليات والمراكز البحثية والإدارية والتكنولوجية لدعم التميز الأكاديمي والبحثي، والمضي قدمًا نحو جامعة ذكية تحقق التنافسية محليًا ودوليًا.