السيسي يوافق على اتفاق لإنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية وبروتوكول تجنب ازدواج ضريبي

أحمد جودة - القاهرة - وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من الاتفاقيات الدولية الجديدة، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025، والتي تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وعدة دول.

مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية

أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 198 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لإنشاء مركز تحكم إقليمي بمدينة الإسكندرية، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، يتضمن قرضًا بقيمة 50 مليون يورو ومنحة بقيمة 10 ملايين يورو، بهدف دعم البنية التحتية وتطوير منظومة الطاقة.

بروتوكول تجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات

كما نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 211 لسنة 2025 المتعلق بالموافقة على البروتوكول الملحق بالاتفاق بين مصر والإمارات بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، ما يعزز البيئة الاستثمارية ويشجع على تدفق الاستثمارات بين البلدين.

مشروع مركز محاكاة متكامل مع كوريا

في السياق ذاته، صدر القرار الجمهوري رقم 240 لسنة 2025 الخاص بالموافقة على محضر مناقشات مع حكومة كوريا الجنوبية لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر، والممول بمنحة قيمتها 7.48 مليون دولار، وذلك بهدف دعم الكوادر الوطنية ورفع مستوى المهارات التقنية.