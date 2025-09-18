نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة أسيوط تدشن مبادرة "صحح مفاهيمك" بالتعاون بين الأوقاف و"اتحاد بشبابها" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اللواء الوزير هشام أبو النصر محافظ أسيوط، تدشن مبادرة "صحح مفاهيمك" بالتعاون بين الأوقاف و"اتحاد بشبابها" الأحد القادم بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع إطلاقها الرسمي من العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة؛ حيث تأتي المبادرة بالتعاون بين وزارة الأوقاف واتحاد «بشبابها» التابع لوزارة الشباب والرياضة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الوعي الديني والفكري الصحيح، وبناء الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، كما تهدف إلى معالجة المفاهيم المغلوطة، وتصحيح السلوكيات الخاطئة، والتصدي لظواهر التطرف الديني أو اللاديني، ومواجهة الشائعات والانحرافات الفكرية، بما يرسخ الهوية الوطنية، ويعزز قيم الاعتدال والانتماء.