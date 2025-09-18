نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك" بين الأوقاف واتحاد «بشبابها» بمحافظة سوهاج الأحد المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد اللواء عبد الفتاح نور الدين سراج - محافظ سوهاج، بدء التنسيق؛ لانطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك"، الأحد المقبل، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء، وذلك بالتعاون بين وزارة الأوقاف واتحاد «بشبابها» التابع لوزارة الشباب والرياضة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو سِعده - وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، ووفد "اتحاد شبابها"، ولفيف من القيادات التنفيذية والدعوية والشعبية.

تهدف المباردة إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة، وبث الوعي الديني والمجتمعي السليم، ومواجهة الفكر المتطرف، وتأتي انطلاقًا من الدور الوطني المشترك بين مؤسسات الدولة.

جدير بالذكر أن التدشين الرسمي للمبادرة على مستوى المحافظة سيقام يوم الأحد الموافق ٢١ من سبتمبر ٢٠٢٥م، بقاعة المؤتمرات بمدينة سوهاج الجديدة، بمشاركة واسعة من الأئمة والدعاة والشباب، وبحضور القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع تدشين المبادرة الكبرى من العاصمة الإدارية الجديدة.