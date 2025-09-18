نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. محمود محي الدين ضيفا على الإعلامية دينا سالم في "القاهرة الإخبارية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، ضيفا على الإعلامية دينا سالم عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة.



ويتناول الحوار أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والإقليمي، ويسلط الدكتور محي الدين الضوء على تأثير النزعة الحمائية وارتفاع الرسوم الجمركية على التجارة والنمو.

كما يتناول اللقاء سبل التعامل مع أزمة الديون السيادية المتفاقمة في العالم، وكيف ينجح الاقتصاد المصري في تحقيق النمو المستدام في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

كما يتطرق "محي الدين"، إلى ضرورة تسريع وتيرة برنامج حياة كريمة مع استكمال نظام التأمين الصحي الشامل والارتقاء بالتعليم.