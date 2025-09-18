نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي لملك إسبانيا: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني.. وحل الدولتين السبيل الوحيد لتسوية النزاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بشارع قصر العيني، جلالة الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا والوفد رفيع المستوى المرافق لجلالته، وذلك خلال زيارة الدولة التي يقوم بها إلى جمهورية مصر العربية.

حضر اللقاء كل من:

الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان

المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

السفير إيهاب بدوي، سفير مصر فى إسبانيا

السفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية

شراكة استراتيجية متنامية

رحب رئيس الوزراء بجلالة الملك، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتي بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إسبانيا في فبراير الماضي، والتي شهدت التوقيع على إعلان رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بجانب توقيع مذكرات تفاهم للتعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والسياحي والهجرة والنقل.

وأكد مدبولي على العلاقات المتميزة بين مصر وإسبانيا، موضحًا أن زيارة الملك تحمل أهمية خاصة، حيث شهدت فعاليات بارزة من بينها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لجلالة الملك.

الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات

استعرض مدبولي جهود الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما نتج عنه من بيئة جاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى:

الطفرة الكبيرة في البنية التحتية من طرق وموانئ ومناطق صناعية. فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كبوابة للمنتجات الإسبانية إلى الأسواق العربية والأفريقية. مشاركة شركات إسبانية في مشروعات الطاقة والهيدروجين الأخضر. وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الإسبانية في مصر بلغ 882،93 مليون يورو حتى يوليو 2024، معربًا عن التطلع لتعزيزها وتوسيعها لمجالات جديدة مثل النقل، التصنيع المشترك، الاستثمار الزراعي، وإنتاج البلازما.

السياحة والتجارة

أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بتنشيط التعاون السياحي مع إسبانيا باعتبارها دولة سياحية كبرى، لافتًا إلى توقيع مذكرة تفاهم في هذا المجال.

كما شدد على ضرورة مضاعفة التبادل التجاري بين البلدين، خاصة مع قربهما الجغرافي ووجود خطوط ملاحية مباشرة.

تصريحات ملك إسبانيا

من جانبه، أشاد جلالة الملك فيليبي السادس:

بدور مصر المحوري في المنطقة وسط الأزمات الحالية. بدعم إسبانيا لوكالة الأونروا، وأهمية وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. بجهود مصر الناجحة في مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار. بضرورة تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، مع فرص كبيرة في الصحة والثقافة والتراث.

كما أكد الملك أن إسبانيا حريصة على دعم الشراكة الاستراتيجية مع مصر، وتطوير التعاون في مجالات الاقتصاد والتنمية.

تصريحات رئيس الوزراء حول فلسطين

شدد الدكتور مصطفى مدبولي على الموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية، قائلًا:

"موقفنا واضح.. نرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. حل الدولتين وإقرار السلام هو السبيل الوحيد لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي."

وأضاف أن مصر تدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن هذا هو الحل الوحيد ولا توجد بدائل أخرى.

أكد رئيس الوزراء في ختام اللقاء أن الحكومة المصرية ملتزمة بدعم وتطوير العلاقات مع إسبانيا في مختلف المجالات، وبناء شراكات استراتيجية تحقق مصالح البلدين.