نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر المصري يسيّر القافلة الـ40 من «زاد العزة» محملة بأكثر من 80 ألف سلة غذائية لدعم الأشقاء في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم، عن تسيير قافلة المساعدات الإنسانية الأربعين من مبادرة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة»، والتي ضمّت عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإغاثية العاجلة والمتجهة إلى قطاع غزة، في إطار دوره كآلية وطنية معتمدة لتنسيق وتفويج المساعدات.

وحملت القافلة في يومها الأربعين أكثر من 80 ألف سلة غذائية، إلى جانب أطنان من الدقيق والمستلزمات الطبية والإغاثية، استمرارًا للجهود المصرية الرامية إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني وتلبية احتياجاته الأساسية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.

وكانت مبادرة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» قد انطلقت في 27 يوليو الماضي، حيث تم إرسال آلاف الأطنان من المساعدات المتنوعة، شملت سلاسل الإمداد الغذائي، الدقيق، ألبان الأطفال، الأدوية، المستلزمات الطبية والعلاجية، مواد العناية الشخصية، فضلًا عن أطنان من الوقود.

ويواصل الهلال الأحمر المصري عمله من على الحدود مع غزة منذ بداية الأزمة، حيث لم يتم إغلاق معبر رفح من الجانب المصري بشكل كامل، وظلّت فرق الجمعية في حالة تأهّب دائم بمختلف المراكز اللوجستية لضمان وصول المساعدات. وقد بلغت كميات الدعم التي أشرف على إدخالها حتى الآن أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية، بمشاركة فاعلة من نحو 35 ألف متطوع.

وتؤكد هذه الجهود التزام مصر الثابت بدعم الأشقاء الفلسطينيين، وتعزيز دور مؤسساتها الإنسانية في التخفيف من حدة الأزمة، وضمان تدفق المساعدات بشكل مستمر إلى داخل قطاع غزة.

