نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة المهندسين تفعّل بروتوكول التعاون مع جمعية العلوم والتكنولوجيا الصينية.. وتودّع الدفعة الأولى من المهندسين المسافرين إلى الصين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عقد المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، لقاءً مع المهندسين المقبولين في المنحة التدريبية بالصين، والتي تأتي في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقَّع مع جمعية العلوم والتكنولوجيا الصينية، وذلك بحضور هيئة مكتب النقابة وعدد من أعضاء لجنة الاختبارات، وممثلي شركة السويدي الداعمة للبرنامج.

وأكد النبراوي أن هذه الدفعة تمثل باكورة التعاون بين النقابة والجانب الصيني، مشددًا على أن المشاركين لا يمثلون أنفسهم فقط، بل يمثلون مصر والمهندس المصري، ودعاهم لأن يكونوا سفراء مشرفين لبلادهم. وأضاف أن النقابة تستهدف تطوير البرنامج مستقبلًا ليشمل منحًا علمية متقدمة في مجالات الماجستير والدكتوراه، إلى جانب التدريب المهني، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي للمهندسين.

وأشار نقيب المهندسين إلى الاتفاق مع الشركاء الصينيين على إنشاء مركز للتعاون الهندسي المصري الصيني بمقر النقابة عام 2026، بهدف نقل التكنولوجيا والخبرات إلى مصر، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الصينية الممتدة منذ عام 1956 تمثل قاعدة صلبة لبناء شراكات جديدة. كما وجّه الشكر لشركة السويدي لرعايتها المبادرة ودعمها للمهندسين الشباب.

من جانبه، شدد المهندس محمود عرفات، الأمين العام للنقابة، على أن المهندسين المشاركين هم سفراء لمصر ولإفريقيا كلها، لافتًا إلى أن الصين تتطلع لتعزيز تعاونها مع القارة السمراء عبر البوابة المصرية. وطالبهم بتحقيق أقصى استفادة علمية ومهنية من الدورة التدريبية، ونقل خبراتهم بعد عودتهم للوطن.

وأكد الدكتور المهندس هشام سعودي، وكيل النقابة، ثقته الكبيرة في شباب المهندسين المصريين، معتبرًا أنهم قادرون على إثبات جدارتهم ومواكبة نظرائهم في الدول المتقدمة، بينما أوضح المهندس هشام أمين، رئيس لجنة الاختبارات، أن عملية الاختيار تمت بشفافية تامة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل بداية لمزيد من المنح والفرص المستقبلية.

وأعرب ممثل شركة السويدي، المهندس طارق شريف، عن اعتزاز الشركة بالمشاركة في هذا البرنامج، مشددًا على أن دعم الشباب وتطوير قدراتهم يأتي في صميم أولويات الشركة.

يذكر أن هذه الدورة التدريبية، المقرر انعقادها في الصين أكتوبر المقبل، تأتي كأولى خطوات تفعيل بروتوكول التعاون مع جمعية العلوم والتكنولوجيا الصينية، وتهدف إلى صقل مهارات المهندسين المصريين وتزويدهم بخبرات دولية تعزز من مكانتهم العلمية والمهنية.

