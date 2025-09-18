نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بروتوكول تعاون بين وزارتي الصناعة والتضامن لرعاية العاملين المحالين للتقاعد في المقال التالي

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين بهدف تقديم الرعاية المتكاملة للعاملين بوزارة الصناعة بعد إحالتهم للتقاعد، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقت عام 2021.

وقّع البروتوكول اللواء د. أيمن مطر، مساعد وزير الصناعة للتدريب والتأهيل، والسيد أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي. ويستهدف البروتوكول الاستفادة من الخدمات والأنشطة التي تقدمها وزارة التضامن في مجال رعاية كبار السن، مع العمل على تعميم التجربة تدريجيًا في وزارات وهيئات أخرى.

وأكد كامل الوزير أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة في خدمة المجتمع، مشيدًا بالدور الكبير لوزارة التضامن في تحمل تكلفة التخفيضات المقررة على وسائل النقل المختلفة لصالح كبار السن وذوي الإعاقة، من أتوبيسات وقطارات ومترو ووسائل النقل الكهربائي السريع، وهو ما يخفف الأعباء عن المواطنين ويجسد البعد الاجتماعي للدولة.

من جانبها، أعربت الدكتورة مايا مرسي عن اعتزازها بالشراكة مع وزارة الصناعة، موضحة أن البروتوكول يتضمن تسهيل إتاحة مرافق المسن بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتوفير أماكن إقامة بدور رعاية المسنين للراغبين، إلى جانب منح المستفيدين شهادة "رد الجميل" من بنك ناصر الاجتماعي وفقًا للضوابط المعمول بها. كما سيتم إتاحة فرص المشاركة في البرامج والأنشطة والمبادرات التي تنفذها وزارة التضامن، فضلًا عن إمكانية أداء العمرة للمسنين وفق الشروط المنظمة لذلك.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار حرص الدولة المصرية على دعم كبار السن وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية بما يترجم توجيهات القيادة السياسية نحو توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، وتعزيز التعاون بين الوزارات لتكامل الخدمات وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

