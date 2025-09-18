نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قناة السويس تتحول إلى "قناة خضراء".. أسامة ربيع يوجه بإنشاء مصنع لإعادة تدوير المخلفات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بحث الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مستجدات وتطورات العمل بشركة آنتيبوليوشن إيچبت، المتخصصة في جمع وإزالة المخلفات من السفن العابرة للقناة بطريقة آمنة ومستدامة، وذلك خلال اجتماع المساهمين بحضور فيرون فاسيلياديس رئيس مجموعة V العالمية المالكة لشركة Antipollution اليونانية، ورجل الأعمال المصري اليوناني إيريك آدم.

قناة السويس نحو التحول الأخضر

أكد رئيس الهيئة أن إطلاق هذه الخدمة يمثل خطوة ضرورية نحو إعلان قناة السويس كقناة خضراء، مشددًا على الالتزام بالقواعد البيئية وتوظيف أحدث التقنيات العالمية بما يتماشى مع توجهات المنظمة البحرية الدولية IMO.

مصنع لإعادة التدوير وتعزيز فرص العمل

ووجّه الفريق ربيع بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لإنشاء مصنع لإعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة ضمن المرحلة الثانية لتوسعات الشركة. وأوضح أن المشروع سيسهم في تعزيز الأنشطة البيئية وخلق فرص عمل جديدة.

نتائج ملموسة منذ بدء التشغيل

من جانبه، كشف رئيس مجموعة V العالمية أن الشركة قدمت خدماتها منذ مايو الماضي لـ 2516 سفينة، وجمعت 6600 متر مكعب من المخلفات بطريقة آمنة، مع الاعتماد على العمالة المصرية بنسبة تجاوزت 90%، مستهدفًا توفير 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة مع انتهاء المرحلة الثانية.

تقدير للشراكة المصرية اليونانية

أعرب إيريك آدم عن شكره للفريق أسامة ربيع على دعمه المستمر، مؤكدًا أن التوسعات القادمة ستعزز مكانة الشركة وقدرتها على تقديم خدمات بيئية مستدامة في قناة السويس.