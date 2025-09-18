نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يستقبل مدير مديرية العمل الجديد ويؤكد دعم المحافظة لخدمة المواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم كريم محمد أبو السعود مدير مديرية العمل الجديد بالمحافظة عقب صدور قرار تكليفه بتولي مهام منصبه.

وأعرب محافظ الجيزة عن تهنئته لـ "أبو السعود" متمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة ومؤكدًا حرص المحافظة على دعم التعاون والتنسيق مع مديرية العمل بما يسهم في خدمة أبناء الجيزة.

كما أكد المحافظ على أهمية الدور الذي تضطلع به مديرية العمل في متابعة سوق العمل وتنفيذ خطط الدولة في مجالات التشغيل والتدريب المهني وحماية حقوق العمال مشددًا على أن المحافظة حريصة على تقديم الدعم الكامل للمديرية بما يحقق مصلحة المواطنين.

وأثنى المهندس عادل النجار على الجهود التي بذلها محمد رمضان مدير المديرية السابق خلال فترة عمله، وما قدمه من إسهامات بارزة في تطوير منظومة العمل بالمحافظة وخدمة العمالة وأبناء الجيزة متمنيًا له دوام التوفيق.