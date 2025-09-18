نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جهازإدارة المخلفات يشارك في إطلاق أول منظومة متكاملة لإعادة تدوير عبوات المشروبات الكرتونية في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الاستاذ ياسر عبدلله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات فى فعاليات إطلاق أول نظام تشغيل متكامل في مصر لإعادة تدوير عبوات المشروبات الكرتونية المعقمة، والذي يحمل العلامة التجارية “Green Jobs from a Box” وذلك نيابة عن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة وبحضور مسئولين حكوميين ودبلوماسيين وممثلي القطاعين الصناعي والخاص المشاركين في المبادرة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن مبادرة “Green Jobs from a Box” تمثل نموذجًا رائدًا للشراكات المبتكرة التي تساهم في دفع رؤية مصر نحو اقتصاد دائري، مشيرة إلى أنها تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للاستدامة، وتدعم التحول نحو اقتصاد أخضر يوفر وظائف لائقة، ويُمكّن المجتمعات المحلية، ويحافظ على الموارد الطبيعية، مشيرة إلي ان هذا النموذج يسهم في دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية لإدارة المخلفات، ويعزز تطبيق مبدأ مسؤولية المنتج الممتدة، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030.

وأضافت د منال عوض أن المبادرة جاءت ثمرة تعاون مشترك بين شركة SIG، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ Egypt)، وبلاستيك بنك، وكارتا مصر، وتايل جرين، حيث تستهدف المنظومة الجديدة إحداث تحول نوعي في صناعة التغليف في مصر، من خلال نظام إعادة تدوير متكامل يبدأ بجمع المخلفات على مستوى المجتمع، مرورًا باستخلاص الألياف، وصولًا إلى إعادة استخدام مادة البولي ألومنيوم (PolyAl)، مع التركيز على خلق «وظائف خضراء»، وتعزيز الاقتصاد الدائري، وتمهيد الطريق لتطبيق مبدأ مسؤولية المنتج الممتدة (EPR).

كما أوضحت د منال عوض أن المبادرة تحظى بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر، نيابةً عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، من خلال برنامج develoPPP الممول من BMZ، ومبادرة “استثمر من أجل الوظائف” بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاقتصاد الدائري، وخلق فرص عمل خضراء تسهم في تحسين سبل العيش للمجتمعات المحلية ودعم رؤية مصر 2030.

ومن جانبه أكد الأستاذ ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري في مصر، حيث تهدف إلى جمع أكثر من 700 طن من عبوات الكرتون المستخدمة خلال ثلاث سنوات، وتحسين سبل عيش أكثر من 1،000 جامع مخلفات محلي، إلى جانب تأسيس نموذج دائري قابل للتوسع لإعادة التدوير، مضيفًا أن المبادرة تسهم في دعم تطبيق مبادئ مسؤولية المنتج الممتدة (EPR)، والتشريعات الوطنية المستدامة لإدارة المخلفات، بما يفتح المجال أمام خلق وظائف خضراء جديدة وتحقيق قيمة اقتصادية من خلال الإدارة المتكاملة للمخلفات.

وأوضح الأستاذ ياسر عبدالله أن مفهوم الإطار العام للمسئولية الممتدة للمنتج هو إطار خاص لإدارة المخلفات بمقتضاه يتحمل المنتجين المسئولية عن دورة حياة منتجاتهم بما فى ذلك مسئولية تنظيم وتمويل نظم إدارة المخلفات الناتجة عن المنتجات التي يتم تسويقها فى السوق المصرى، حيث أن الملوث يتحمل التكاليف المتعلقة بالتعامل مع تلك المخلفات، كما يجب ان يتم تحفيز إعادة التدوير تدريجا مع الأخذ فى الإعتبار كمية المخلفات ومدي خطورته علي البيئة والصحة

العامة والتكنولوجيات المتوفرة لإعادة تدويره والآثار الإجتماعية والإقتصادية النانجة عن ذلك.

ويمثل هذا النظام ابتكارًا فريدًا من نوعه في مصر، حيث يعتمد على منصة بلاستيك بنك بتقنية سلسلة الكتل “البلوك تشين” لتتبع جمع العبوات وتحفيز مشاركة جامعي النفايات المحليين، فضلًا عن دور مصنع الورق لدى كارتا مصر في استخلاص الألياف عالية الجودة، واستخدام التكنولوجيا المبتكرة الحاصلة على براءة اختراع من شركة تايل جرين لتحويل مادة البولي ألومنيوم (PolyAl) إلى طوب إنشائي صديق للبيئة، بما يعزز مفهوم الاقتصاد الدائري ويوفر قيمة مضافة من المخلفات، ويؤكد مكانة المبادرة كنموذج رائد للتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الاستدامة

و صرّح السيد عبد الغني الأديب، رئيس ومدير عام شركة SIG في الهند والشرق الأوسط وإفريقيا، قائلًا: "يُعد هذا إنجازًا نفخر به في SIG وجميع شركائنا على امتداد سلسلة القيمة. فما حققناه هنا يتجاوز مجرد إعادة تدوير العبوات؛ إنه يتعلق ببناء نظام قابل للتكرار يحوّل مخلفات التغليف إلى فرص. ومع إطلاق أول نظام متكامل لإعادة تدوير عبوات المشروبات الكرتونية في مصر، أثبتنا أنه من الممكن إنشاء بنية تحتية مستدامة تحقق أثرًا إيجابيًا على الناس والأعمال والكوكب. لكن هذا يجب أن يكون مجرد بداية. طموحنا هو أن نرى هذا النموذج يُطبَّق ويتوسع عبر قطاع التغليف بأكمله، ليُمكّن من مستقبل تصبح فيه كل عبوة – سواء كانت كرتونية أو كيسًا أو غيرها – جزءًا من نظام متجدد يخلق قيمة في كل مرحلة. هذا هو التطبيق العملي لمبدأ مسؤولية المنتج الممتدة، ونحن فخورون بالمساهمة في صياغة مستقبل التغليف الدائري في مصر وخارجها".

من جانبه، علق أندرياس روب، رئيس مجموعة الأعمال والتحول الأخضر في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ Egypt)، قائلا: "يسعدنا في GIZ أن ندعم هذه الشراكة المؤثرة من خلال برنامج develoPPP ومبادرة "استثمر من أجل الوظائف" "Invest for Jobs" الممولة من الوزارة الألمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ). إن هذا التعاون الرائد يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا يقتصر على مواجهة التحديات البيئية الملحة فحسب، بل يساهم أيضًا في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية عبر توفير وظائف خضراء. ويُبرز المشروع الإمكانات الكبيرة للنماذج المبتكرة والشاملة في إدارة مخلفات التغليف وتحويلها إلى قيمة اجتماعية واقتصادية. كما أن هذا النظام يتماشى مع أولوياتنا العالمية لتحقيق انتقال عادل، ونأمل أن يكون مصدر إلهام لمزيد من التعاون في مصر وخارجها لدفع عجلة الاقتصاد الدائري."

من جانبه، صرّح سيف ثابت، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جهينه، قائلًا: "في جهينة، ندرك مدى الحاجة إلى بناء حلول مستدامة تخدم الإنسان والكوكب على حد سواء. إن تعاوننا مع SIG وبقية الشركاء في هذا النظام الدائري يتماشى تمامًا مع رؤيتنا طويلة الأمد نحو اقتصاد دائري. فالأمر لا يتعلق بعبوات المشروبات فقط، بل بإثبات أن أنظمة إعادة التدوير الذكية والشاملة ممكنة وقابلة للتوسع ومفيدة لجميع الأطراف المعنية. ونحن فخورون بمساهمتنا في نموذج يحقق أثرًا بيئيًا حقيقيًا، وفي الوقت ذاته يخلق فرص عمل خضراء، مما يعزز دورنا كقوة دافعة للتنمية المستدامة في مصر."

وصرح كريس عبود، المدير العام لشركة بيتي – إحدى شركات المراعي: "في شركة بيتي – احدى شركات المراعي، تتمحور استراتيجيتنا للاستدامة حول "أداء أفضل كل يوم"، وتقوم على ثلاثة محاور رئيسية: رعاية الإنسان، حماية البيئة، وتطوير منتجات آمنة يوميًا. تمثّل مبادرة "وظائف خضراء من صندوق" ‘Green Jobs from a Box’ التي أطلقتها SIG خطوة مهمة نحو تعزيز ممارسات إعادة التدوير المسؤولة ودعم الاقتصاد الدائري في مصر. فمن خلال تحويل عبوات المشروبات المستعملة إلى فرص جديدة، تسهم هذه المبادرة ليس فقط في تقليل المخلفات، بل في خلق فرص عمل خضراء ذات قيمة تعود بالنفع على المجتمعات المحلية. وبصفتنا من روّاد صناعة الألبان والعصائر في مصر، نلتزم في شركة بيتي بدمج الاستدامة في جميع جوانب عملياتنا لدعم مستقبل أكثر مرونة واستدامة للجميع، وذلك تماشيًا مع رؤيتنا لعام 2030، وزيادة كفاءة استخدام الموارد بنسبة 20%، وخفض البصمة الكربونية بنسبة 25%، وتمهيد الطريق لتصبح شركة بيتي العلامة الخضراء الرائدة في مصر بحلول عام 2030.

كما شهدت الاحتفالية جلسة نقاش استراتيجية جمعت بين إس آي جي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وبلاستيك بنك، وبيتي - احدى شركات المراعي، وجهينة، حيث تركزت النقاشات حول سبل توسيع نطاق تطبيق المنظومة لتشمل أنواع أخرى من مواد التعبئة والتغليف، وتوحيد جهود الأطراف المعنية لتفعيل مسؤولية المنتج الممتدة على المستوى الوطني.

جديرًا بالذكر أن “بلاستيك بنك” يهدف إلى خلق عالم خالٍ من المخلفات من خلال تمكين المجتمعات والشركات والأفراد من جمع المواد البلاستيكية المهملة واستخدامها كعملة للحصول على دخل وخدمات اجتماعية متعددة مثل التأمين الصحي، والتأمين على الحياة، والاتصال الرقمي، وقسائم البقالة واللوازم المدرسية. ويعتمد البنك في معاملاته على منصة رقمية مؤمنة بتقنية البلوك تشين تضمن عمليات جمع قابلة للتتبع ودخلًا مضمونًا مع إعداد تقارير موثوقة. كما يتيح للشركات الاشتراك في أرصدة بلاستيكية تساعدها على تقليل بصمتها البيئية وتعزيز الاقتصاد الدائري، فضلًا عن توفير مواد أولية معاد تدويرها تحت العلامة التجارية Social Plastic®️. وينشط البنك في عدة دول من بينها مصر، الفلبين، إندونيسيا، تايلاند، البرازيل والكاميرون، ليكون شريكًا رئيسيًا في دعم المجتمعات وتعزيز الاستدامة عالميًا.