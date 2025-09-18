نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يسلم 20 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمواطنين المستوفين للاشتراطات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة 20 عقدًا لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 وفي إطار جهود المحافظة لتقنين الأوضاع للمواطنين الجادين.

وأكد محافظ الجيزة خلال فعالية تسليم العقود أن هذا اللقاء يعكس حرص الدولة على طمأنة المواطنين المتقدمين بطلبات التقنين من خلال سرعة إنهاء الإجراءات وتمكينهم من استلام العقود الخاصة بأراضيهم بما يشجع باقي المواطنين على الإسراع في إستكمال إجراءات التقنين للاستفادة من المزايا التي يتيحها القانون.

وشدد المهندس عادل النجار على أن المحافظة قدمت تيسيرات كبيرة للمتقدمين بطلبات التقنين تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي أملاك الدولة شملت خفض مقدم التعاقد من 25% إلى 15% وإتاحة أنظمة سداد مرنة تصل إلى سبع سنوات بما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين ويمكّنهم من استقرار أوضاعهم القانونية.

كما أوضح المحافظ أن الدولة تنظر بعين الاعتبار إلى مصلحة المواطن الجاد في تقنين أوضاعه، وأن الهدف من التقنين لا يقتصر على تعزيز موارد الدولة فحسب بل يمتد إلى ضمان استقرار الأوضاع القانونية وحماية حقوق المواطنين والدولة معًا.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الوحدات المحلية والمعنيين بسرعة التعامل مع ملفات التقنين والتصالح داخل نطاقهم بمنتهى الشفافية والنزاهة لتحقيق الصالح العام ومراعاة البُعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في التقنين مع التأكيد على عدم صدور أي عقود دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.

وناشد المحافظ المواطنين من أصحاب الحالات المتعدية على أراضي أملاك الدولة بسرعة استيفاء إجراءات التقنين لضمان استقرار أوضاعهم مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين والمتقاعسين عن استكمال الإجراءات حفاظًا على حق الدولة.

حضر اللقاء محمد نور السكرتير العام لمحافظة الجيزة ورئيس جهاز الأملاك ورؤساء المراكز المعنية.

