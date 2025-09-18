نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود محيي الدين: قمة شرم الشيخ حسمت الجدل بين التنمية وتغير المناخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التصدي لتغير المناخ يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

قال الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إنّ قمة المناخ السابعة والعشرين التي استضافتها مصر في شرم الشيخ كانت ناجحة وموفقة وحسمت الجدل -الذي لم يكن مبررا علميا أو بالمنطق السلمي للأمور- بين تغيرات المناخ وتحقيق أهداف التنمية.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية دينا سالم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ أي أمر يتم للتصدي لتغيرات المناخ سينعكس على أهداف التنمية المستدامة، وكل ذلك يحتاج إلى تمويل متدفق.

أجندة شرم الشيخ للتكيف أكدت على إدارة المياه وحماية البنية الأساسية

وتابع: "هناك بندان رئيسان في تغيرات المناخ، كل ما يرتبط بتخفيف من الآثار الضارة لتغيرات المناخ والانبعاثات الكربونية، وتحتاج إلى استثمارات ضخمة للغاية في الطاقة الجديدة والمتجددة وبحيث يتم الاعتماد بشكل أكبر على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفي مصر لدينا أمثلة، مثل المشروع المهم الخاص بالمشارك بين القطاعين الحكومي والخاص في بنبان، وهناك مشروعات مهمة في طاقة الرياح.. هذه أهداف تحقق الغرض الدولي للتصدي لتغيرات المناخ، وهي واحدة من أهداف التنمية المستدامة، وتحديدا الهدف السابع".

وأردف: "الأمر الثاني، هو التكيف مع التغيرات الضارة التي يسببها تدهور المناخ، وأجندة شرم الشيخ للتكيف أكدت على أهمية إدارة المياه بشكل أفضل والتصدي للتصحر وحماية الشواطئ وتدعيم البنية الأساسية وصيانتها، وكلها انعكست في أهداف التنمية المستدامة".