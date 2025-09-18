نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى بكري: إسرائيل لو اخترقت حدود مصر هتلاقونا تاني يوم في تل أبيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر متمسكة بموقفها التاريخي الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على أن القاهرة لن تنخرط في أي محاولات تستهدف تصفية القضية أو تمرير مخططات تهجير تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري.

تحذير مصطفى بكري من مخططات مشبوهة

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أن تصريحاته في 10 أكتوبر 2023 جاءت انطلاقًا من رؤية واعية ومدروسة لطبيعة ما يُحاك في المنطقة.

وأضاف: “ إسرائيل لو اخترقت حدود مصر هتلاقونا تاني يوم في تل أبيب”.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي لهذه المخططات هو استدراج الجيش المصري إلى معركة تخدم مشروع ما يُعرف بـ "إسرائيل الكبرى".

مشروع "إسرائيل الكبرى"

وشدد الإعلامي على أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي قال فيها إن "اللحظة حانت لبناء إسرائيل الكبرى"، تكشف بوضوح عن حقيقة المشروع الإسرائيلي الذي يمتد من النيل إلى الفرات، ويستهدف فرض السيطرة والهيمنة الشاملة.

وأضاف أن إسرائيل لا تتوقف عند حدود، بل تتجاوز السيادة الوطنية حتى على الدول التي ترتبط معها بعلاقات مباشرة أو عبر وساطات، مستشهدًا بما حدث مع قطر التي تمتلك قاعدة عسكرية على أراضيها وتؤدي دورًا معلنًا كوسيط في الملف الفلسطيني، ومع ذلك لم تسلم من الضغوط الإسرائيلية.

دعوة إلى الاصطفاف الوطني

وأكد بكري أن المرحلة الراهنة تتطلب اصطفافًا وطنيًا شاملًا، بعيدًا عن أي خلافات أو أزمات داخلية، مشددًا على أن الأولوية الآن هي دعم القوات المسلحة المصرية والوقوف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وصفه بأنه حائط الصد القوي في مواجهة أي تهديدات للأمن القومي.

ولفت إلى أن الشعب المصري يدرك جيدًا أن الجيش هو الدرع الواقي، وأن الرئيس السيسي لن يتهاون في الدفاع عن سيادة مصر ومصالحها العليا، مؤكدًا أن الثقة في القيادة السياسية والعسكرية هي الضمانة الحقيقية لعبور هذه المرحلة الحرجة.