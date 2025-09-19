نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح الدائري الإقليمي جزئيًا أمام حركة السيارات من السبت المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جولة ميدانية لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بالطريق الدائري الإقليمي.

رافق الوزير في الجولة عدد من قيادات وزارتي النقل والداخلية ورؤساء الشركات المنفذة، حيث تفقد الأعمال المسافة من تقاطع الطريق مع الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق السويس الصحراوي، حيث تشمل الأعمال:

تحويل طريق الخدمة من الرصف الأسفلتي إلى الرصف الخرساني لخدمة الشاحنات (من السويس حتى بلبيس).

تنفيذ الرصف الخرساني للطريق الرئيسي (من بلبيس حتى الإسكندرية الصحراوي) لتحمل الأحمال الثقيلة والكثافات المرورية العالية.

كما تابع الوزير إجراءات تعزيز السلامة المرورية، من بينها استكمال أعمال النيوجرسي للفصل بين الاتجاهين، وغلق الفتحات العشوائية، إلى جانب تكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية والضوئية بالمناطق التي تشهد أعمال صيانة وتطوير.

قرارات تشغيلية جديدة

أعلن الوزير، أنه تيسيرًا على المواطنين ومع بدء العام الدراسي الجديد، تقرر اعتبارًا من صباح غد السبت 20 سبتمبر 2025:

1. فتح الحركة المرورية أمام القادم من (القاهرة/الإسكندرية الزراعي – شبرا/بنها – بنها/المنصورة – بنها/الزقازيق) في اتجاه السويس الصحراوي، في المسافة من تقاطع الإقليمي مع الإسكندرية الزراعي وحتى تقاطعه مع السويس الصحراوي.



2. استمرار الغلق المؤقت للاتجاه القادم من الإسكندرية الصحراوي حتى الإسكندرية الزراعي.



3. استمرار فتح الاتجاه الآخر من السويس الصحراوي وحتى الإسكندرية الصحراوي، بحيث تكون الحركة في الاتجاهين بين القاهرة/السويس والإسكندرية الزراعي، والعكس، وفي اتجاه واحد بين الإسكندرية الزراعي والإسكندرية الصحراوي.

كما أكد الوزير استمرار التنسيق مع وزارة الداخلية لتطبيق إجراءات الفحص العشوائي لسائقي الشاحنات والميكروباصات على الطريق الدائري الإقليمي وكافة الطرق على مستوى الجمهورية، لضمان السلامة المرورية وتأمين حركة المواطنين.