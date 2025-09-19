أحمد جودة - القاهرة - فيتش: تحسن أداء الجنيه أمام الدولار بدعم من زيادة الاستثمارات واستقرار الاقتصاد المصري

أشادت وكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش بأداء الجنيه المصري أمام الدولار، مؤكدة أن التحسن الذي شهده خلال الفترة الأخيرة جاء انعكاسًا مباشرًا لاستقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

عوامل دعم الجنيه المصري

أوضحت الوكالة أن عدة عوامل أساسية ساهمت في دعم العملة الوطنية، أبرزها:

زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.

نمو الاستثمار في محفظة الأوراق المالية.

توقعات باستقرار سعر الصرف

توقعت فيتش أن يظل الجنيه المصري مستقرًا على المدى القريب، وهو ما يقلل من مخاطر تقلبات سعر الصرف أمام الدولار على كل من المستوردين والشركات الدولية العاملة في السوق المصري.

انعكاسات إيجابية على الاقتصاد

أكد التقرير أن هذا الاستقرار يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ويدعم خطط الحكومة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن مساهمته في توفير بيئة اقتصادية أكثر أمانًا للشركات والمستثمرين.