«بيت الزكاة والصدقات» يُوزع المستلزمات الدراسية على آلاف الطلاب الأيتام في الفيوم وبني سويف

أحمد جودة - القاهرة - انتهى «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، من المرحلة الثانية من حملة «إلى المدرسة» في صعيد مصر، بتوزيع المستلزمات الدراسية على عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات الأيتام بمحافظتي الفيوم وبني سويف، استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2025/2026م.

وتضمنت المستلزمات الموزَّعة حقيبة مدرسية متكاملة، وأدوات كتابية، وزيًّا مدرسيًّا، وأحذية، لتلبية الاحتياجات الأساسية للطلاب وتحفيزهم على بدء عامهم الدراسي بنشاط وثقة.

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيانه الصادر اليوم الجمعة، أن الهدف الجوهري من الحملة يتجاوز مجرد الدعم المادي المباشر، ليرسخ قيمًا تربوية سامية؛ حيث تهدف إلى حثِّ الطلاب على الاجتهاد في التحصيل العلمي، والتفرغ للدراسة، والالتزام بالآداب والأخلاق الإسلامية، وغرس قيمة احترام المعلم وتوقيره، وإعلاء شأن المدرسة ودورها المحوري في بناء الأجيال وصناعة المستقبل.

وكشف البيان عن أن الحملة تستهدف هذا العام توزيع 300 ألف حقيبة مدرسية متكاملة تشمل أدواتٍ كتابيةً، وزيًّا مدرسيًّا، وأحذية على آلاف الطلاب الأيتام في مختلف مراحل التعليم الابتدائي، الإعدادي، والثانوي على مستوى محافظات الجمهورية.

جاء ذلك سعيًا من «بيت الزكاة والصدقات» لإدخال البهجة والسرور على قلوب الطلاب الأيتام، ومساعدتهم على بدء عامهم الدراسي في ظروف مناسبة، وطمأنينة نفسية، وتخفيف العبء المادي عن كاهل أسرهم، مما ينعكس إيجابًا على استقرارهم الأسري والاجتماعي.