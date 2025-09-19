نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدويري: اتفاقية "الوفاق الوطني" التي وقعتها حماس في عهد الإخوان كانت نفسها التي صيغت في عهد مبارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن اتفاقية "الوفاق الوطني" الفلسطيني التي وُقّعت من قِبل حركة حماس بعد تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، هي نفس الاتفاقية التي تمت صياغتها بالكامل خلال عهد مبارك، دون أي تعديل يُذكر.

وأكد الدويري خلال لقاء خاص ببرنامج "الجلسة سرية" مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، على قناة "القاهرة الإخبارية": "الاتفاقية التي صغناها حرفًا بحرف قبل تنحي الرئيس مبارك، هي نفسها تمامًا التي وقّعتها حماس لاحقًا عندما جاء نظام الإخوان إلى الحكم، لم يتم تغيير كلمة واحدة فيها، وإذا كان هناك أحد من حماس يسمعني الآن، فأنا مستعد لتذكيره بهذا، وأقول ذلك للتاريخ، وأشهد الله عليه، ولا أخشى إلا الله."

وأضاف: "خلال الساعات الأخيرة قبل توقيع الاتفاق، قلت لقيادات حماس – دون ذكر أسماء –: ’خذوا بالكم، الاتفاقية التي ستوقعون عليها الآن، هي ذاتها التي كنتم ترفضونها سابقًا في عهد مبارك، فهل أنتم متأكدون من توقيعها كما هي؟‘ وكانت إجابتهم: ’نعم، لن نُرجعها.‘"

وتابع: "وبالفعل، تم التوقيع عليها دون أي تعديل يُذكر، حتى المقدمة التي كانت تتضمن شكرًا للرئيس مبارك، لم تتم قراءتها أو حتى مناقشتها، وعندما لاحظوا ذلك لاحقًا، قالوا إنهم يرغبون في تعديل المقدمة، لكن الاتفاقية نفسها تم توقيعها كما صيغت في الأصل."