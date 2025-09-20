نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق العام الجامعي الجديد.. 3 ملايين طالب يعودون إلى مقاعد الدراسة في الجامعات المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم السبت، الموافق 20 سبتمبر 2025، انطلاق العام الجامعي الجديد داخل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، إلى جانب أفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة والمعاهد العليا والخاصة، حيث يعود أكثر من 3 ملايين طالب إلى مدرجات المحاضرات بعد انتهاء الإجازة الصيفية.

وزير التعليم العالي يفتتح العام الجامعي بجامعة القاهرة الأهلية

يحضر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات افتتاح العام الجامعي الجديد بمقر جامعة القاهرة الأهلية الجديدة، بمشاركة الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وعدد من قيادات الوزارة والجامعات.

كما يتفقد الوزير سير العملية التعليمية في عدد من الجامعات الأخرى مع انطلاق الدراسة رسميًا.

الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2025 – 2026

وفقًا لما أعلنته وزارة التعليم العالي، تبدأ الدراسة اليوم 20 سبتمبر وتستمر لمدة 15 أسبوعًا، على أن تنتهي فترة الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم الخميس 1 يناير 2026.

امتحانات الميد تيرم: تقام خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر نوفمبر حسب جداول كل كلية.

امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول: تبدأ يوم السبت 3 يناير 2026 وتنتهي الخميس 22 يناير 2026.

إجازة منتصف العام: تبدأ السبت 24 يناير 2026 وتستمر حتى الخميس 5 فبراير 2026.

أنشطة طلابية وحفلات استقبال بالجامعات

تستعد الجامعات المصرية لتنظيم حفلات استقبال للطلاب الجدد خلال الأسبوع الأول من الدراسة، بهدف تعريفهم بتاريخ الجامعات وبرامجها الأكاديمية، إلى جانب تنظيم مهرجان للأنشطة الطلابية بمشاركة الطلاب القدامى وأعضاء الاتحادات الطلابية، بما يعزز من دمج الطلاب الجدد في الحياة الجامعية.

تجهيزات أكاديمية وتقنيات تعليمية حديثة

أكدت وزارة التعليم العالي أن الجامعات أنهت جميع الاستعدادات لانطلاق الدراسة، حيث تم تجهيز القاعات الدراسية والمعامل بأحدث الوسائل التعليمية، إلى جانب تطوير المناهج بما يربط بين الجانب الأكاديمي والمهارات العملية المطلوبة لسوق العمل.



كما تم تعزيز البنية التحتية الرقمية لدعم التعلم الإلكتروني وتسهيل وصول الطلاب إلى المحتوى العلمي عبر المنصات الإلكترونية.