نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة حلوان يرحب بالطلاب الجدد: بداية قوية نحو مستقبل من العلم والإبداع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت جامعة حلوان طلابها الجدد مع بداية العام الجامعي الجديد في أجواء مفعمة بالفخر والسعادة، حيث أكدت إدارة الجامعة أن هذه المرحلة تمثل نقطة تحول مهمة في حياة الطلاب الأكاديمية والمهنية، وفرصة حقيقية لصناعة مستقبل يقوم على العلم والابتكار.

وأعربت الجامعة، عبر رسالة ترحيبية صادرة عن الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، عن سعادتها بانضمام دفعات جديدة إلى أسرة الجامعة، مؤكدة أن اختيار الطلاب لطريق العلم يمثل بداية رحلة نحو التميز، وأن الجامعة ستكون السند والداعم لهم في كل خطوة على طريق النجاح.

وأوضحت الجامعة أن الانتماء لجامعة حلوان لا يقتصر على الحضور في قاعات المحاضرات أو المشاركة في الأنشطة الأكاديمية فقط، بل يمتد ليشمل تكوين الشخصية وتنمية المهارات وصقل المواهب، حيث توفر الجامعة بيئة محفزة على النمو والاكتشاف والإبداع، وتتيح لطلابها فرصًا متنوعة للتعبير عن قدراتهم ومواهبهم، سواء في المجال العلمي أو الثقافي أو الفني أو الرياضي.

وأكدت إدارة الجامعة أن هيئة التدريس ومعاونيهم سيكونون دائمًا على استعداد لتقديم الدعم والإرشاد لطلابهم، مشيرة إلى أن العمل داخل الحرم الجامعي يقوم على التعاون والمشاركة، وأن روح الفريق بين الأساتذة والطلاب هي سر النجاح والإنجاز. كما شددت على أن التحديات التي قد يواجهها الطلاب في حياتهم الجامعية ليست عائقًا، بل محطات مهمة تسهم في تشكيل شخصياتهم وتوسيع مداركهم وفتح آفاق جديدة أمامهم.

وأشارت الجامعة إلى أن العام الجامعي الجديد يمثل فرصة للطلاب لبداية قوية مليئة بالحماس والفضول والإصرار على تحقيق الأهداف، موضحة أن الطلاب الجدد هم اليوم جزء من جامعة حلوان، وسيكونون في المستقبل قادة ومبدعين يسهمون في خدمة مجتمعهم ورفعة وطنهم.

واختتمت جامعة حلوان رسالتها الترحيبية بالتأكيد على أن أبوابها ستظل مفتوحة أمام جميع أبنائها من الطلاب، باعتبارهم محور العملية التعليمية وركيزة أساسية في تحقيق أهداف الجامعة. كما تمنت لهم عامًا جامعيًا ناجحًا ومثمرًا، داعية الجميع إلى استثمار كل ما توفره الجامعة من فرص تعليمية وبحثية وأنشطة طلابية تسهم في بناء جيل واعٍ، قادر على مواجهة تحديات المستقبل.