نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم القاهرة تعلن جدول حضور الطلاب في الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برئاسة الدكتورة همت أبوكيلة، عن تنظيم جداول حضور الطلاب بمختلف المراحل التعليمية خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي 2025/2026، وذلك في إطار خطة تهدف إلى ضمان أمن وسلامة الطلاب مع انطلاقة الدراسة.

إجراءات تنظيمية لحضور الطلاب

وأكدت مدير المديرية أن عملية التنظيم تأتي حرصًا على انسيابية دخول الطلاب إلى المدارس، مشيرة إلى أن سلامة وأمن الطلاب على رأس أولويات المديرية في العام الدراسي الجديد.

تعاون مع الجهات المعنية لضمان الأمن

وشددت أبوكيلة على ضرورة شعور الأسر المصرية بالاطمئنان على أبنائها أثناء اليوم الدراسي، موضحة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والوقائية بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية لتوفير بيئة آمنة وصحية لجميع الطلاب.