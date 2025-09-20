نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يفتتح مشروعات صناعية وتنموية جديدة بالقنطرة غرب ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، احتفالية افتتاح عدد من المشروعات الصناعية والتنموية بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

مشروعات صناعية جديدة

الاحتفالية تضمنت افتتاح مصانع في مجالات النسيج والملابس الجاهزة وحقائب السفر والصناعات الغذائية، بمشاركة استثمارات من 7 دول (مصر، الصين، تركيا، ألمانيا، اليونان، باكستان، تايلاند)، بإجمالي استثمارات يصل إلى 1.05 مليار دولار، وتوفر المشروعات نحو 55.6 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

بنية تحتية متكاملة

المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب تمتد على مساحة 19 كم²، وتم تجهيزها ببنية تحتية متطورة تشمل:

محطات كهرباء بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات.

محطات معالجة مياه وصرف صحي بطاقة إجمالية تتجاوز 120 ألف م³ يوميًا.

محطات لتخفيض ضغط الغاز الطبيعي.

محطات تنقية مياه الشرب ومآخذ للمياه.

شراكات دولية

خلال الفعاليات، افتُتح رسميًا مصنع هنج شنج الصينية للمنسوجات باستثمارات 50 مليون دولار يوفر 2500 فرصة عمل، بجانب افتتاح مصنع أوراجلو التركي للملابس الجاهزة باستثمارات تتجاوز 450 مليون دولار.

وأكد مدبولي أن هذه المشروعات تمثل إضافة قوية لمسيرة التنمية الصناعية في مصر، وتترجم استراتيجية الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم مستهدفات رؤية مصر 2030.