قرار عاجل من محكمة المعارضات بحق المتهمين بسرقة الإسوارة الملكية

أحمد جودة - القاهرة - جاء قرار قاضى المعارضات بمحكمة قصر النيل، اليوم السبت، بتجديد حبس اخصائية الترميم بالمتحف المصري وأخرين لاتهامهم بسرقة الإسوارة الذهبية من المتحف المصرى بالتحرير 15 يوما على ذمة التحقيق.

نتائج التحريات في واقعة سرقة الإسوارة الملكية

وأسفرت التحريات عن أن وراء الواقعة إحدى أخصائيات الترميم بالمتحف، حيث استغلت وجودها في العمل يوم التاسع من الشهر الجاري، وتمكنت من سرقة الأسورة باستخدام أسلوب المغافلة.

ظهرت التحقيقات أنها تواصلت لاحقًا مع أحد معارفها، صاحب محل فضيات بمنطقة السيدة زينب، والذي قام ببيع الأسورة لمالك ورشة ذهب بمنطقة الصاغة مقابل 180 ألف جنيه، وقام الأخير بدوره ببيعها لعامل في مسبك ذهب مقابل 194 ألف جنيه، حيث أقدم الأخير على صهرها وإعادة تشكيلها ضمن مصوغات أخرى.

ضبط المتهمين بسرقة الإسوارة الملكية

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم ضبط المبالغ المالية الناتجة عن بيع الأسورة بحوزتهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

القصة بدأت عندما لاحظ وكيل المتحف المصري وأحد أخصائيي الترميم اختفاء أسورة ذهبية نادرة كانت محفوظة داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم. وعلى الفور، تم إبلاغ وزارة الداخلية في 13 من الشهر الجاري، لتبدأ على الفور جهود البحث والتحري لكشف ملابسات الواقعة.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فقد أسفرت التحريات عن أن مرتكبة الواقعة هي إحدى أخصائيات الترميم بالمتحف، والتي استغلت طبيعة عملها ووجودها الدائم في المكان، وتمكنت يوم 9 من الشهر ذاته من الدخول إلى معمل الترميم وسرقة الأسورة من الخزينة بأسلوب المغافلة، دون أن تثير الشبهات حولها