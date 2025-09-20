نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يفتتح مصنع "هنجشينج" الصيني بالمنطقة الاقتصادية باستثمارات 70 مليون دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، مصنع "هنجشينج" الصيني لتكنولوجيا المنسوجات بالمنطقة الصناعية في القنطرة غرب، باستثمارات تصل إلى 70 مليون دولار.

ويأتي الافتتاح ضمن جولة رئيس الوزراء لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والصناعية في المنطقة.

أهمية المشروع للاقتصاد المصري

أكد رئيس الوزراء أن المشروع يعكس ثقة الشركات العالمية في الاقتصاد المصري، مشددًا على أن الدولة نجحت في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تقوم على تكامل البنية التحتية مع المشروعات الصناعية.

وأضاف أن مصنع "هنجشينج" يمثل نقلة نوعية في خطط الدولة لتوطين الصناعات، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز قدرة مصر التنافسية كمركز صناعي وتصديري يخدم الأسواق الإقليمية والعالمية.

تصريحات المنطقة الاقتصادية

من جانبه، أوضح المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يمثل خطوة نوعية في توطين صناعة النسيج، حيث يدعم سلاسل الإمداد المحلية ويعزز القيمة المضافة.

وأكد أن القنطرة غرب أصبحت وجهة مفضلة للاستثمارات الصناعية بفضل بنيتها التحتية المتكاملة وخدماتها اللوجستية.

تفاصيل مشروع هنجشينج

تم توقيع عقد المشروع في أكتوبر 2023، ووضع حجر الأساس في يوليو 2024.

يقام المصنع على مساحة 200 ألف متر مربع.

يختص المشروع بمجال طباعة وصباغة وتجهيز المنسوجات.

المرحلة الأولى تغطي 100 ألف متر مربع، والمرحلة الثانية قيد الإنشاء بنفس المساحة ومن المقرر تشغيلها نهاية 2026.

يوفر المصنع نحو 1300 فرصة عمل مباشرة.

جولة رئيس الوزراء بالمصنع

اطلع رئيس الوزراء على آلية عمل ماكينات التشغيل، بما يشمل التمشيط، وقص الوبر، والتثبيت الحراري، والصباغة، إضافة إلى خطوط فرد الأقمشة.

كما أجرى حوارًا مع عدد من العمال الذين أكدوا حصولهم على مزايا متعددة وظروف عمل مناسبة توفرها إدارة المصنع.