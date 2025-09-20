نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تستقبل السفير الإيطالي لبحث آفاق التعاون في التمكين الاقتصادي والحرف التراثية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التمكين الاقتصادي ودعم الأسر المنتجة.

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء أن مشروع الأسر المنتجة يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة، لدوره في دعم التمكين الاقتصادي والحفاظ على الموروث الثقافي والحرف اليدوية الأصيلة. وأشارت إلى نجاح معارض "ديارنا" التي تنظمها الوزارة في مختلف المحافظات، موضحة أنه تم تنظيم أكثر من 36 معرضًا هذا العام، مع العمل حاليًا على إنشاء معرض دائم بالتعاون مع وزارة الزراعة على مساحة 6 آلاف متر مربع، يضم المنتجات الحرفية والتراثية المصرية المتميزة، على أن يتم افتتاحه بنهاية العام الجاري، تمهيدًا لإطلاق معارض مماثلة في عدد من المحافظات.

كما لفتت الوزيرة إلى إمكانية التعاون مع الجانب الإيطالي في تبادل الخبرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية داخل السوق الإيطالية، مستعرضة تجربة مصر الناجحة في المشاركة بمعرض "أرتيجانو دي فيرا" عام 2019، والتطلع إلى تكرار هذه المشاركات الدولية.

وتناول اللقاء كذلك بحث آليات التعاون في مبادرة "سوق اليوم الواحد للمزارعين" (Farmer’s Market)، كنموذج تنموي يهدف إلى دعم صغار المزارعين من خلال توفير منصة مباشرة لبيع منتجاتهم الزراعية للمستهلكين، بما يعزز جودة المنتجات الغذائية ويُكسب المزارعين خبرات تسويقية جديدة.

من جانبه، أشاد السفير الإيطالي بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر وإيطاليا، معربًا عن تقدير بلاده للتعاون البناء مع مصر، وتطلعه إلى تعزيز الشراكة في مجالات التمكين الاقتصادي والحرف التراثية، والاستفادة من الخامات البيئية المتاحة لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.

حضر اللقاء الأستاذة دينا الصيرفي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والاتفاقيات، والدكتور محمد العقبي، مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة.