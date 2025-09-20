نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يدعو شركات سنغافورة لضخ استثمارات جديدة في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بقصر الاتحادية، رئيس جمهورية سنغافورة ثارمان شانموجار أتنام، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الأخير إلى مصر لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

تعزيز التعاون الاقتصادي

أكد الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك، انفتاح مصر على تقديم كافة سبل الدعم لزيادة الاستثمارات السنغافورية في السوق المصرية، والعمل على رفع معدلات التبادل التجاري بين الجانبين.

مصر بوابة للتجارة الإقليمية

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر تمثل بوابة استراتيجية للتجارة في الشرق الأوسط وإفريقيا، مرحبًا بإقامة شراكات اقتصادية مشتركة مع سنغافورة بما يعزز التعاون الإقليمي والدولي.

دعوة للاستثمار

وجّه الرئيس السيسي دعوة صريحة إلى المؤسسات والشركات العامة والخاصة في سنغافورة لضخ استثمارات جديدة في القطاعات المصرية الواعدة، معربًا عن أمله في أن يشهد منتدى الأعمال المصري – السنغافوري المزمع عقده بالقاهرة خطوات عملية لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.