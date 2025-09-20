نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى وزير الدفاع لدولة البوسنة والهرسك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إلتقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالسيد زوكان هيليز وزير الدفاع لدولة البوسنة والهرسك والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

تناول اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون العسكرى فى العديد من المجالات ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وتوافق الرؤى حول مختلف القضايا والموضوعات على الساحتين الدولية والإقليمية.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على إعتزازه بالعلاقات التاريخية التى تربط بين مصر ودولة البوسنة والهرسك، مشيرًا إلى أهمية إستمرار تنسيق الجهود والتعاون العسكرى

بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

من جانبه أشار وزير دفاع دولة البوسنة والهرسك إلى حرص بلاده على تعزيز العلاقات العسكرية مع مصر، مشيدًا بدور مصر المحورى ومشاركتها الفاعلة فى معالجة مختلف القضايا الدولية والإقليمية ودعم جهود الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وحضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية

وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين وسفير دولة البوسنة والهرسك بالقاهرة.